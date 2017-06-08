Kamyoncular için tek yol kaldı :Yavuz Sultan Selim köprüsü





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri 300 TL’ye yaklaşan kamyoncular çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında bulmuştu. İskelede uzun kuyruklar oluşturan kamyonlar burada tek yön geçiş ücreti olarak 17 TL ödüyordu.







İstanbul Boğazı’na inşa edilen 3. Köprü ve Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte metropolde yaşayanların hayatında da pek çok değişiklik oldu. Trafikte belli saatlerde rahatlamalar yaşanırken, bazı noktalarda da trafiğin arttığı gözlendi. Ancak ağır vasıta araçları yani kamyonlar için ortaya farklı bir tablo çıktı. Kamyon, TIR ve otobüs trafiği olduğu gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne verildi. Ancak güzergâhın uzaması yakıt masraflarını da arttırdı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü devreye girmeden önce 4-5 akslı kamyonlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 44.50 TL’ye geçiyordu. Yeni köprü devreye girince bu araçların geçiş ücreti bir anda 137.85 TL’ye fırladı.





