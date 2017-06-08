Iraklı Kürtler Eylülde bağımsızlık referandumuna gidiyor









IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından, "Önemli bir haber. Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu 25 Eylül 2017'de yapılacak" diye yazdı.





Haber ilk olarak IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu tarafından duyuruldu.





Bağımsızlık referandumunun tarihinin, Barzani'nin Kürt siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantıda belirlendiği bildirildi.





Irak'ta merkezi hükümet, Kürt bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılmasına şidddetle karşı çıkıyor.





Kerkük'te de oy kullanılacak





Reuters ajansına konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, referandumda oy kullanılacak yerler arasında Kerkük'ün de olduğunu söyledi.





Üst düzey Kürt yetkililerden eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Nisan ayında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumunun bu yıl yapılacağını söylemişti.



