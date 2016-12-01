Meral Akşener'den kritik karar... Üç milletvekiliyle harekete geçiyor





AKP ile MHP arasıdna yürütülen anayasa ve başkanlık müzakereleri liderler düzeyinden devam ederken, MHP'li eski milletvekili Meral Akşener'den çarpıcı bir açıklama geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Akşener, parti kuracağı iddialarını yalanlayarak, birilkte çalıştığı üç milletvekili ile başkanlık sistemine karşı çalışma yürüteceğini açıkladı.







Selvi'nin yazısınaki o bölüm şöyle:





"Ankara kulislerinde bir süredir Meral Akşener’in parti kuracağı konuşuluyor. Meral Akşener’le konuştum. Kesin bir dille yalanladı. “Parti kurmayacağım” dedi. “Ne MHP’den ne AKP’den bir milletvekili ile irtibatım yok” diye konuştu. “Ancak benimle birlikte hareket eden üç milletvekiliyle birlikte başkanlık sisteminin aleyhine çalışacağım” diye konuştu."