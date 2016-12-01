Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den kritik karar... Üç milletvekiliyle harekete geçiyor /01 Aralık 2016 16:43

Meral Akşener'den kritik karar... Üç milletvekiliyle harekete geçiyor

MHP'li eski milletvekili Meral Akşener'den çarpıcı bir açıklama geldi. Akşener, parti kuracağı iddialarını yalanlayarak, üç milletvekili ile birilkte başkanlık sistemine karşı çalışma yürüteceğini açıkladı.

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Meral Akşener'den kritik karar... Üç milletvekiliyle harekete geçiyor

AKP ile MHP arasıdna yürütülen anayasa ve başkanlık müzakereleri liderler düzeyinden devam ederken, MHP'li eski milletvekili Meral Akşener'den çarpıcı bir açıklama geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Akşener, parti kuracağı iddialarını yalanlayarak, birilkte çalıştığı üç milletvekili ile başkanlık sistemine karşı çalışma yürüteceğini açıkladı. 

Selvi'nin yazısınaki o bölüm şöyle: 

"Ankara kulislerinde bir süredir Meral Akşener’in parti kuracağı konuşuluyor. Meral Akşener’le konuştum. Kesin bir dille yalanladı. “Parti kurmayacağım” dedi. “Ne MHP’den ne AKP’den bir milletvekili ile irtibatım yok” diye konuştu. “Ancak benimle birlikte hareket eden üç milletvekiliyle birlikte başkanlık sisteminin aleyhine çalışacağım” diye konuştu."
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