Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

'Hayır' diyenleri kafir ilan etti!







Türkiye'yi bir diktaya sürükleyen Anayasa referandumu öncesi 'evet' kampanyası mukaddes topraklara taşındı.





Din Görevlisi Nezih Bakkaloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'lilerin meydanlardaki nutuklarını Kabe'de dua diye okudu.





Sözde duaya "Şehit olmak istiyoruz söz veriyoruz" diye başlayan ardından bir süre beddua eden Bakkaloğlu sözlerini AKP propagandasıyla bitirdi.





Allah yolunda olmak için “evet” dedikleri söyleyen “güçlü lider” vurgusu yapan din görevlisi “Güçlü bir ülke için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir İslam alemi için evet diyoruz Ya Rabbi, Varız diyoruz Ya Rabbi. Kafirlere PKK’ya karşı evet diyoruz” dedi.