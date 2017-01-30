Samanyolu Haber /Gündem / Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi! /30 Ocak 2017 12:23

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Düzceli umrecilerden sorumlu din görevlisi Nezih Bakkaloğlu Kabe'de siyaset yaptı 'hayır' diyenleri kafir ilan etti!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

'Hayır' diyenleri kafir ilan etti!

Türkiye'yi bir diktaya sürükleyen Anayasa referandumu öncesi 'evet' kampanyası mukaddes topraklara taşındı.

Din Görevlisi Nezih Bakkaloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'lilerin meydanlardaki nutuklarını Kabe'de dua diye okudu.

Sözde duaya "Şehit olmak istiyoruz söz veriyoruz" diye başlayan ardından bir süre beddua eden Bakkaloğlu sözlerini AKP propagandasıyla bitirdi. 

Allah yolunda olmak için “evet” dedikleri söyleyen “güçlü lider” vurgusu yapan din görevlisi “Güçlü bir ülke için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir İslam alemi için evet diyoruz Ya Rabbi, Varız diyoruz Ya Rabbi. Kafirlere PKK’ya karşı evet diyoruz” dedi.
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Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

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