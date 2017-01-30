Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Rusya'dan Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren Suriye açıklaması /30 Ocak 2017 13:56

Flaş! Rusya'dan Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması

Eritreli mevkidaşı Osman Saleh ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Şam Yönetimi tarafından kabul edildiği takdirde, mülteciler için güvenli bölge oluşturulabileceğini söyledi.

Trump yönetiminin Suriye’de göçmenlerin kendilerini güvende hissedebileceği güvenli bölgeler oluşturma yönündeki girişiminin, komşu ülkeler ve Avrupa’nın göç yükünü hafifletmek için atılması planlanan bir adımmış gibi göründüğünü söyleyen Lavrov şöyle devam etti:

“Eğer gerçekten böyleyse, o zaman BM Mülteci Yüksek Komiserliği yetkilileriyle Suriye topraklarında, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaşaması için alanlar oluşturulması konusu üzerinde düşünülebilir. Şüphesiz tüm bunlar için Suriye hükümetinin onayı gerekiyor.”

ABC televizyonuna konuşan Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Suriye'den ve Orta Doğu'nun krizin sürdüğü bölgelerinden milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını belirtmişti.

“Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum” diye konuşan Trump, konuyla ilgili daha fazla detay vermemişti.
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