Samanyolu Haber /Ekonomi / Bütün iyimserliğe rağmen Turist yine gelmedi /30 Ocak 2017 12:14

Bütün iyimserliğe rağmen Turist yine gelmedi

ANTALYA'ya ocak ayının 24 gününde gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.

Bütün iyimserliğe rağmen Turist yine gelmedi


Turizmciler, ocak ayı verilerinin sezon açısından çok önemli olmadığını belirtti. 

Turizmde 2016 yılını yüzde 43 düşüşle kapatan Antalya, 2017'nin ilk ayındaki göstergelere bakıldığında 2016'dan da kötü bir tabloyla karşı karşıya. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 24 Ocak günü itibariyle Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı 67 bin 690'a ulaştı. 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 8'lik gerileme yaşandı. 

RUSLARIN OLMADIĞI BİR DÖNEM

Turizm sektörü temsilcileri, Ocak ayı verilerinin sezon açısından çok önemli olmadığına dikkat çekerek, bu yılki toplam rakamın geçen yılın üzerinde gerçekleşeceğinden umutlu olduklarını açıkladı. Bu dönemde düşüklük yaşanacağı beklentileri olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, ancak Ocak ayının Rusların olmadığı bir dönem olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde ağırlıklı golf ve futbol turizminin öne çıktığını anlattı. Duran şöyle dedi:

"Zaten futbol pazarında daralma var. Avrupalılar çok fazla tercih etmedi. Artı golf pazarında da yüzde 60- 65'e varan durgunluk var. Bu genele vurulduğunda yüzde 8 çok korkulacak bir rakam değil. Ocak ayı zaten sakin bir dönem. Ama tatil amaçlı bakılırsa aşağı yukarı aynı seviyede seyrediyor. Buradaki asıl kayıp tamamen spor turizmi golf ve futboldan kaynaklanıyor." 

2016'yı bir önceki yıla göre yüzde 43 oran ve 4 milyon 693 bin turist kaybıyla kapatan Antalya'ya, geçen yıl 6 milyon 181 bin ziyaretçi geldi. 
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