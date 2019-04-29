İBB çalışanından Erdoğan ve Soylu’ya suç duyurusu

İBB çalışanı Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘Vatana ihanet” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.







Başkapan, Erdoğan ve Soylu’nun söylemlerinin 21 Nisan günü şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ‘azmettirici’ olduğunu iddia etti.





Erdoğan ve Soylu’nun basına yaptığı açıklamalarla veya mitinglerde söylediği sözlerle siyasi rakiplerini ‘terör örgütleriyle ilişkili veya destekçi gibi’ tanımladığını söyleyen Başkapan, bu ifadelerin toplumu tahrik ettiğini öne sürdü.













İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ.’de çalışan Nuri Başkapan, Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıranların “Devlet büyüklerimizin konuşmalarından etkilendim” sözleri üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa “vatana ihanet” suçlamasıyla başvuran Başkapan, Erdoğan ve Soylu’nun kamuoyunda yaptıkları açıklamalarla siyasi rakiplerini ‘terör destekçisi’ olarak tanıttığını söyledi. Başkapan, Erdoğan ve Soylu’nun şehit cenazesinde yaşanan saldırının ‘psikolojik azmettiricileri’ olduğunu ileri sürdü.





Başkapan, Erdoğan ve Soylu’nun görevlerinden azledilmelerini ve haklarında gerekli yasal işlemin yapılmasını talep etti.











