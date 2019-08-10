Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırıldıktan sonra Emniyet’te ortaya çıkan 4 kişi tutuklandı /10 Ağustos 2019 02:25

Kaçırıldıktan sonra Emniyet’te ortaya çıkan 4 kişi tutuklandı

Siyah transporterlarla kaçırıldıktan 150 günü aşkın süre geçtikten sonra Ankara Emniyet’inde ortaya çıkan 4 kişi savcılık sorgusu sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

SHABER3.COM



İlk önce savcılık sorgusu yapılan Salim Zeybek, Özgür Kaya, Yasin Ugan ve Erkan Irmak’ın yanına avukat da alınmamıştı.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından “Bu tiyatroyu kesinlikle kabullenmeyeceğiz…!4 kaçırılan tutuklandı. Savcılık odasına ailelerin avukatları yaklaştırılmadı, ‘özel avukat’ tuttu dendi, gözaltındakiler avukatının ismini bilmiyordu. Arka kapıdan bu avukatlar kaçırıldı. Tutuklanma nedeni bilinmiyor.” paylaşımı yaptı.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak ise anılan 4 kişinin Ankara Barosundan avukatlarla ve ailelerin özel avukatları ile görüşmesine izin verilmediğini doğruladı.

Ömer Faruk Gergerliğolu gün içinde de 4 kişinin savcılık sorgusu sırasında şu paylaşımı yapmıştı. “6 kaçırılanın gözaltında olan 4’ünün savcı sorgusu başladı. Evlere şenlik isler..! Sorguda  bırakın özel avukatı CMK avukatı bile yok.! Hatta Ankara Barosu insan hakları merkezi avukatlarını koridordan bile çıkardılar..! Sonuç ne olacak, ülkeye hukuk gelmesi için duadayız!” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaçırıldıktan sonra Emniyet’te ortaya çıkan 4 kişi... Sonraki Haber >>

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:54:10