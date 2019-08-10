Kaçırıldıktan sonra Emniyet’te ortaya çıkan 4 kişi tutuklandı









İlk önce savcılık sorgusu yapılan Salim Zeybek, Özgür Kaya, Yasin Ugan ve Erkan Irmak’ın yanına avukat da alınmamıştı.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından “Bu tiyatroyu kesinlikle kabullenmeyeceğiz…!4 kaçırılan tutuklandı. Savcılık odasına ailelerin avukatları yaklaştırılmadı, ‘özel avukat’ tuttu dendi, gözaltındakiler avukatının ismini bilmiyordu. Arka kapıdan bu avukatlar kaçırıldı. Tutuklanma nedeni bilinmiyor.” paylaşımı yaptı.



