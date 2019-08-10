Kaçırıldıktan sonra Emniyet’te ortaya çıkan 4 kişi tutuklandı

İlk önce savcılık sorgusu yapılan Salim Zeybek, Özgür Kaya, Yasin Ugan ve Erkan Irmak’ın yanına avukat da alınmamıştı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından “Bu tiyatroyu kesinlikle kabullenmeyeceğiz…!4 kaçırılan tutuklandı. Savcılık odasına ailelerin avukatları yaklaştırılmadı, ‘özel avukat’ tuttu dendi, gözaltındakiler avukatının ismini bilmiyordu. Arka kapıdan bu avukatlar kaçırıldı. Tutuklanma nedeni bilinmiyor.” paylaşımı yaptı.
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak ise anılan 4 kişinin Ankara Barosundan avukatlarla ve ailelerin özel avukatları ile görüşmesine izin verilmediğini doğruladı.
Ömer Faruk Gergerliğolu gün içinde de 4 kişinin savcılık sorgusu sırasında şu paylaşımı yapmıştı. “6 kaçırılanın gözaltında olan 4’ünün savcı sorgusu başladı. Evlere şenlik isler..! Sorguda bırakın özel avukatı CMK avukatı bile yok.! Hatta Ankara Barosu insan hakları merkezi avukatlarını koridordan bile çıkardılar..! Sonuç ne olacak, ülkeye hukuk gelmesi için duadayız!” dedi.