Samanyolu Haber /Dünya / Trump göçmenlere gözaltıyı savundu: Kaçak girişleri önlemenin etkili yolu /10 Ağustos 2019 10:27

Trump göçmenlere gözaltıyı savundu: Kaçak girişleri önlemenin etkili yolu

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere yönelik geniş çaplı gözaltı operasyonlarını savunarak, yapılanların 'ülkeye yasadışı girişleri önlemenin etkili bir yolu olduğunu' söyledi.

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ABD Başkanı Trump, ülkenin güneydoğusunda gerçekleştirilen ve son olarak 680 göçmenin gözaltına alındığı büyük çaplı operasyonu savundu.

ABD tarihinde tek eyalette düzenlenen en geniş çaplı operasyon olma özelliği taşıyan baskınlar, Mississippi'nin 6 kentine dağlımış olan 7 ayrı tavuk üretim tesisine gerçekleştirildi.

Muhabirlere yaptığı açıklamada, "İnsanların ABD'ye yasadışı yollardan girerlerse kovulacaklarını bilmelerini istiyorum" diyen Trump, "Ve bu çok iyi bir caydırıcı görevi görür" dedi.

Olaya dair yerel medya, ebeveynleri gözaltına alındıktan sonra okuldan eve gelen çocukların ağladığı görüntüleri servis etmişti.

Operasyondan sorumlu olan Mississippi Başsavcısı Mike Hurst ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltıları savunarak, polis birimlerinin söz konusu çocukların aileleriyle iletişim kurması konusuyla ilgilendiğini belirtti.
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