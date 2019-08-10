Samanyolu Haber /Spor / Falcao'dan yeni Galatasaray açıklaması /10 Ağustos 2019 00:25

Falcao'dan yeni Galatasaray açıklaması

Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma olası transferi için açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma olası transferi için açıklamalarda bulundu. Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu döneminde heyecan verici olur. Umarım kısa zamanda transfer çözülecek" ifadelerini kullandı.
 
Fox Sport'a konuşan Kolombiyalı futbolcu, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu döneminde heyecan verici olur. Umarım kısa zamanda transfer çözülecek" dedi. Ayrıca Kolombiya basınına da demeç veren Falcao, ailesini düşünmesi gerektiğini kaydederek "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım. Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece kendimi düşünemem. Aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" açıklamasını yaptı.

33 yaşında olmasına rağmen kendisini formda hissettiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Yeteneğimi kaybettiğimi düşünmüyorum. Golcü olarak hala başarılıyım ve takım oyununa adapte olabiliyorum. Attığım gollere bakarsanız, bunu göreceksiniz. River Plate'e gittikten sonra ceza alanında özel bir oyuncu olmaya çalıştım ve başardım."
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