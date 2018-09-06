Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Yolda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin araçlarının önüne geçerek eşini darp ettiğini ve zorla araca bindirdiklerini söyleyen İlknur Karacaoğlu, bu sırada kendi telefonuna da el konulduğunu ancak daha sonra iade edildiğini ifade etti.







'KENDİNİ POLİS OLARAK TANITAN KİŞİLER ÖNÜMÜZÜ KESTİ'





Eşinin hakkında soruşturma olduğu için savcılığa götürüldüğünün kendisine söylendiğini ifade eden Karacaoğlu, bunun prosedürel bir durum olduğunun anlatıldığını ve bugün serbest kalabileceğinin bu kişilerce söylendiğini vurguladı.





'20 YILDAN FAZLA SÜREDİR YURTDIŞINDAYIZ'





Eşinin 20 yılı aşkın süredir yurtdışında eğitimci olarak bulunduğunu belirten Karacaoğlu, 1994 yılından beri hizmet okullarının Moldova'da eğitim verdiğini ve başarılarını herkesin takdir ettiğini belirtirken şöyle konuştu:





''Veliler, arkadaşlarımız, herkes sabahtan beri bizi arıyor. Eşim ve eğitimci arkadaşları burada oldukça seviliyor. Daha önce bir eğitimci daha benzer bir süreçten geçti ancak serbest bırakıldı. Bunun üzerine zaten iltica başvurusu yapılmıştı ve bugünlerde sonuçlanmasını bekliyorduk. Halihazırda zaten BM koruması altındalar. Okulun avukatı ve birçok kişi şu an havaalanındalar ve muhtemel bir kaçırma girişimini önlemek için bekliyorlar, ancak yakınlarımızın zaten şu an havaalanında olmadığını biliyoruz''

Eşinin sabah her zamanki gibi işe gitmek için hazırlandığı sırada diğer öğretmen arkadaşlarından birinin gözaltına alındığına dair haberin ulaştığını söyleyen İlknur Karacaoğlu, hızla araçla oraya doğru yola çıktıklarını söyledi.