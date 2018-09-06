Samanyolu Haber /Ekonomi / Un ihracatına sınırlama /06 Eylül 2018 13:43

Un ihracatına sınırlama

Fiyatı hızla yükselen, halkın temel tüketim maddelerinden onla buğday unuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ihracata geçici sınırlama getirdi.

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Bakanlığın, geçici sınırlama kararını duyurduğu açıklamasında "Düzenlemenin temel amacı yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır.  Düzenlemenin temel amacı yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."
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