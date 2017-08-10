Samanyolu Haber /Dünya / Kaçakçılar 120 kişiyi denize attı: 50 ölü /10 Ağustos 2017 13:08

Kaçakçılar 120 kişiyi denize attı: 50 ölü

İnsan kaçakçılarının Yemen sahilinde denize attığı 120 mülteciden 50’si boğularak hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Bölgede bulunan IOM yetkililerine göre, insan kaçakçıları Yemen sahilinde gördükleri bazı kişilerin Yemenli yetkililer olmasından şüphelenmesi üzerine botta bulunan 120 mülteciyi denize attı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)  boğularak yaşamını yitirenlerin çoğunun genç insanlar olduğunu, olaydan kurtulanlar tarafından kumsala gömülen 29 mültecinin cesetlerini tespit ettikleri, 22 mültecinin de halen kayıp olduğunu açıkladı.

IOM, olayda kurtularak sahilde bekleyen 27 mülteciye yardım ettiklerini, diğerlerinin ise kaçış yollarına devam ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Faciadan kurtulanlar kaçakçı botunun "yeni sığınmacıları almak üzere" Somali’ye geri döndüğünü anlattı. 
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