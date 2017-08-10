Kaçakçılar 120 kişiyi denize attı: 50 ölü

Bölgede bulunan IOM yetkililerine göre, insan kaçakçıları Yemen sahilinde gördükleri bazı kişilerin Yemenli yetkililer olmasından şüphelenmesi üzerine botta bulunan 120 mülteciyi denize attı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) boğularak yaşamını yitirenlerin çoğunun genç insanlar olduğunu, olaydan kurtulanlar tarafından kumsala gömülen 29 mültecinin cesetlerini tespit ettikleri, 22 mültecinin de halen kayıp olduğunu açıkladı.
IOM, olayda kurtularak sahilde bekleyen 27 mülteciye yardım ettiklerini, diğerlerinin ise kaçış yollarına devam ettiğinin belirlendiğini açıkladı.
Faciadan kurtulanlar kaçakçı botunun "yeni sığınmacıları almak üzere" Somali’ye geri döndüğünü anlattı.