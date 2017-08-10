Abdülkadir Selvi: Erdoğan tehlikenin farkında





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde sık sık AKP teşkilatlarına yönelik 'metal yorgunluğu' eleştirileri ve son olarak dünkü Giresun ziyareti sırasında yaptığı 2019 uyarıları dikkat çekiyor.







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Erdoğan'ın "Yüzde 50'yi geçmenin ne kadar zor olduğunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve referandumda gördük" diyerek teşkilatlara işi sıkı tutmaları konusunda uyarmasına dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdlkadir Selvi, "2019 Cumhurbaşkanlığı hesapları" başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan'ın da tehlikenin farkında olduğunu yazdı.





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Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:





2019’da muhalefet tüm hesabını Erdoğan’ı ilk turda seçtirmeme üzerine kurmuş durumda. Referandumda alınan yüzde 49 hayır oyu muhalefeti umutlandırdı. Biz bu işi başarabiliriz duygusunu kazandırdı.





Muhalefet, Fransa örneğinden hareketle bir Macron mu çıkaracak, yoksa adalet yürüyüşü ile prim toplayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu mu çıkaracak, o belli değil. Ama bir yandan da gözler AK Parti’de cumhurbaşkanlığı potansiyeli taşıyan isimlere çevrilmiş durumda. En çok 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerine hesaplar yapılıyor. Gül bu konuda bir sinyal vermiş değil ama Erdoğan’ın önünü kesmek için en güçlü alternatif olarak görülüyor. Bir de Saadet Partisi’ne dikkat. Çünkü bu seçimde yüzde 1 dahi hayati önem taşıyor. 2019’a giderken, surda gedik açmama adına parti içi barışı tahkim etmeye yönelik adımlar ile Milli Görüş tabanına yönelik mesajlar beklenebilir.





Çünkü Erdoğan tehlikenin farkında. Erdoğan farkındaysa sorun yok demektir.