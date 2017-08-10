Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'tan YouTube ve Netflix'e rakip /10 Ağustos 2017 13:36

Facebook'tan YouTube ve Netflix'e rakip

Facebook, yeni geliştirdiği Facebook Watch özelliği ile kullanıcılarına internet üzerinden televizyon izleme imkanı sunmaya başlayacak. Şirketin bu atılımı, televizyon kanalları, YouTube ve Netflix'e rakip olmaya dönük bir adım olarak görülüyor. Dünyanın en popüler sosyal paylaşım ağı Facebook, Netflix ve YouTube benzeri çevrimiçi video oynatma siteleriyle rekabete girmek üzere kendi video uygulamasını geliştiriyor.

SHABER3.COM



Bu doğrultuda Facebook, sayfasına Watch (İzle) başlıklı yeni bir sekme eklenecek. Kullanıcılar bu sekmeden çeşitli dizi film ve programlara ulaşabilecek, ilgilendikleri kanalları takip edebilecek ve izledikleri programlar hakkında yorum yapabilecek. Uygulamada 'Hakkında en çok yorum yapılan programlar', 'İnsanları neler güldürüyor?', 'Arkadaşların neler izliyor?' gibi seçenekler de bulunacak.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yeni uygulamayla ilgili olarak Facebook hesabından paylaştığı iletisinde "Video izlemek pasif bir eylem olmak zorunda değil. Bu aynı zamanda insanların deneyimlerini paylaşmasının ve aynı şeylere ilgi duyan insanların bir araya gelmesinin bir yolu da olabilir" ifadelerini kullandı. Zuckerberg, videoların özellikle spor ve eğlence odaklı olacağını belirtti.

Facebook Ürün Direktörü Daniel Danker da program seçenekleriyle ilgili olarak "Facebook Watch'ın reality Showlardan komediye ve canlı spor yayınlarına kadar çok geniş bir yelpazede programlara ev sahipliği yapmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

İNTERAKTİF OLACAK
Facebook Watch'da çeşitli yayıncı kuruluşlar tarafından üretilmiş şimdilik 40'a yakın programın bulunması öngörülüyor. Bu programlar arasında Facebook'un yayıncı ortaklarının yapımları ile ilk kez Facebook bünyesinde yayın yapacak yapımcı şirketlerin prodüksyonları yer alacak. 

Kullanıcılar izledikleri programlar hakkında yorum yapabilecek. Uygulamada 'Hakkında en çok yorum yapılan programlar', 'İnsanları neler güldürüyor?', 'Arkadaşların neler izliyor?' gibi seçenekler de bulunacak.

Video özelliği Facebook'a geçen yıl getirilmişti ancak bu özellik büyük ölçüde amatör videolar ve haber ajanslarından derlenmiş kısa videolarla sınırlıydı. Yeni uygulmayla ise Facebook da çevrimiçi video yayını yapan siteler arasına girmiş olacak.  

ABD'de 28 Ağustos'ta hayata geçmesi beklenen Facebook Watch, kademeli olarak dünyanın diğer bölgelerine yayılacak
<< Önceki Haber Facebook'tan YouTube ve Netflix'e rakip Sonraki Haber >>

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar

Talat Bulut'tan Soner Yalçın'a kapak

Talat Bulut'tan Soner Yalçın'a kapak

Yeni Şafak bu haberi neden yaptı?

Yeni Şafak bu haberi neden yaptı?

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

Ersan Şen'den 'tek tip' tepkisi: Devleti kabileden ayıran hukuktur

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:33