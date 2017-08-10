Facebook'tan YouTube ve Netflix'e rakip

Bu doğrultuda Facebook, sayfasına Watch (İzle) başlıklı yeni bir sekme eklenecek. Kullanıcılar bu sekmeden çeşitli dizi film ve programlara ulaşabilecek, ilgilendikleri kanalları takip edebilecek ve izledikleri programlar hakkında yorum yapabilecek. Uygulamada 'Hakkında en çok yorum yapılan programlar', 'İnsanları neler güldürüyor?', 'Arkadaşların neler izliyor?' gibi seçenekler de bulunacak.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yeni uygulamayla ilgili olarak Facebook hesabından paylaştığı iletisinde "Video izlemek pasif bir eylem olmak zorunda değil. Bu aynı zamanda insanların deneyimlerini paylaşmasının ve aynı şeylere ilgi duyan insanların bir araya gelmesinin bir yolu da olabilir" ifadelerini kullandı. Zuckerberg, videoların özellikle spor ve eğlence odaklı olacağını belirtti.
Facebook Ürün Direktörü Daniel Danker da program seçenekleriyle ilgili olarak "Facebook Watch'ın reality Showlardan komediye ve canlı spor yayınlarına kadar çok geniş bir yelpazede programlara ev sahipliği yapmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.
İNTERAKTİF OLACAK
Facebook Watch'da çeşitli yayıncı kuruluşlar tarafından üretilmiş şimdilik 40'a yakın programın bulunması öngörülüyor. Bu programlar arasında Facebook'un yayıncı ortaklarının yapımları ile ilk kez Facebook bünyesinde yayın yapacak yapımcı şirketlerin prodüksyonları yer alacak.
Kullanıcılar izledikleri programlar hakkında yorum yapabilecek. Uygulamada 'Hakkında en çok yorum yapılan programlar', 'İnsanları neler güldürüyor?', 'Arkadaşların neler izliyor?' gibi seçenekler de bulunacak.
Video özelliği Facebook'a geçen yıl getirilmişti ancak bu özellik büyük ölçüde amatör videolar ve haber ajanslarından derlenmiş kısa videolarla sınırlıydı. Yeni uygulmayla ise Facebook da çevrimiçi video yayını yapan siteler arasına girmiş olacak.
ABD'de 28 Ağustos'ta hayata geçmesi beklenen Facebook Watch, kademeli olarak dünyanın diğer bölgelerine yayılacak