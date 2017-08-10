Facebook'tan YouTube ve Netflix'e rakip









Bu doğrultuda Facebook, sayfasına Watch (İzle) başlıklı yeni bir sekme eklenecek. Kullanıcılar bu sekmeden çeşitli dizi film ve programlara ulaşabilecek, ilgilendikleri kanalları takip edebilecek ve izledikleri programlar hakkında yorum yapabilecek. Uygulamada 'Hakkında en çok yorum yapılan programlar', 'İnsanları neler güldürüyor?', 'Arkadaşların neler izliyor?' gibi seçenekler de bulunacak.





Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yeni uygulamayla ilgili olarak Facebook hesabından paylaştığı iletisinde "Video izlemek pasif bir eylem olmak zorunda değil. Bu aynı zamanda insanların deneyimlerini paylaşmasının ve aynı şeylere ilgi duyan insanların bir araya gelmesinin bir yolu da olabilir" ifadelerini kullandı. Zuckerberg, videoların özellikle spor ve eğlence odaklı olacağını belirtti.





Facebook Ürün Direktörü Daniel Danker da program seçenekleriyle ilgili olarak "Facebook Watch'ın reality Showlardan komediye ve canlı spor yayınlarına kadar çok geniş bir yelpazede programlara ev sahipliği yapmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.





