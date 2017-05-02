Kabine revizyonu geliyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasının ardından Beştepe'ye geçmişti.





Erdoğan ve Yıldırım, 16.45'te genel merkezden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Görüşme hem sürpriz, hem de önemli.





Sürpriz çünkü iki ismin de programında bugün görüşecekleri bilgisi yoktu. Görüşmeyi önemli kılan ise, Ankara kulislerinde konuşulan kabine revizyonu iddiası. Kulislerde 6-7 bakanın değişebileceği konuşuluyor.



