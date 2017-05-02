Samanyolu Haber /Gündem / Kabine revizyonu geliyor mu? /02 Mayıs 2017 22:20

Kabine revizyonu geliyor mu?

Ankara'da Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki önemli görüşme sürüyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasının ardından Beştepe'ye geçmişti.

Erdoğan ve Yıldırım, 16.45'te genel merkezden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Görüşme hem sürpriz, hem de önemli.

Sürpriz çünkü iki ismin de programında bugün görüşecekleri bilgisi yoktu. Görüşmeyi önemli kılan ise, Ankara kulislerinde konuşulan kabine revizyonu iddiası. Kulislerde 6-7 bakanın değişebileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım görüşmesi yaklaşık 5 saat sürdü.

 Erdoğan ve Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesinde 21 Mayıs'ta düzenlenecek AKP kongresinin de ele alındığı belirtiliyor.

<< Önceki Haber Kabine revizyonu geliyor mu? Sonraki Haber >>

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!

KHK ile kapatılan kurum, insanlar içerideyken üstlerine mühürlendi

KHK ile kapatılan kurum, insanlar içerideyken üstlerine mühürlendi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:31:03