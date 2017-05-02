Şaban Dişli hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlandı!

Şaban Dişli’nin kardeşi, eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunuyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu ifade ediliyor.







TBMM’nin internet sitesinde, Meclis’e gelen fezlekeler açıklandı. Hakkında fezleke olan vekillerler arasında AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli de bulunuyor. Başbakanlık'ın TBMM'ye sevk ettiği fezlekeye göre, Dişli'nin dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.