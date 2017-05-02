Samanyolu Haber /Dünya / Trump ile Putin görüştü /02 Mayıs 2017 22:28

Trump ile Putin görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Trump ile Putin görüştü

 İki lider telefonda terörizme karşı koordinasyonu konuştu. Görüşmede Suriye konusunda dışişleri bakanlarının ilişkilerinin artırılmasına karar verildi.

Görüşmede Kuzey Kore konusunda da diplomatik çabaların artırılması kararlaştırıldı. Putin, Kuzey Kore konsunda 'sakin olunmalı ve tansiyon düşürülmeli' dedi. 


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