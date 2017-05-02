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Trump ile Putin görüştü
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02 Mayıs 2017 22:28
Trump ile Putin görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
İki lider telefonda terörizme karşı koordinasyonu konuştu. Görüşmede Suriye konusunda dışişleri bakanlarının ilişkilerinin artırılmasına karar verildi.
Görüşmede Kuzey Kore konusunda da diplomatik çabaların artırılması kararlaştırıldı. Putin, Kuzey Kore konsunda 'sakin olunmalı ve tansiyon düşürülmeli' dedi.
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