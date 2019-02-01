Samanyolu Haber /Gündem / 25 yıllık Kral TV kapandı /01 Şubat 2019 15:41

25 yıllık Kral TV kapandı

Türkiye’nin ilk müzik kanalı olan ve bir dönem müzik sektörüne öncülük eden Kral TV, bugün itibarıyla televizyonlara veda etti. Kral TV, yayın hayatına dijital medyada devam edecek.

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Türk televizyon tarihinin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlayan Kral TV, bugün itibarıyla televizyon yayıncılığına son verdi ve yeni medyaya geçiş yaptı. Yayınlarına internet sitesi ve YouTube üzerinden devam edecek olan Kral TV, uzun yıllar müzik sektörüne öncülük etmişti.


 
Kral TV, televizyon yayıncılığına son verdiğini, “Kral TV’de yepyeni bir çağ başlıyor. Kral TV’yi 1 Şubat’tan itibaren sadece Kral Uygulaması, kralmuzikcomtr, Kral Müzik YouTube Kanalı, Apple TV Kral Uygulaması ve çok yakında Smart TV üzerinden seyredebilirsiniz. Çeyrek asırdır müziğin kalbi Kral, Dijitalin de Kralı” tweeti ile takipçilerine duyurdu.
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