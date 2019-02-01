25 yıllık Kral TV kapandı









Türk televizyon tarihinin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlayan Kral TV, bugün itibarıyla televizyon yayıncılığına son verdi ve yeni medyaya geçiş yaptı. Yayınlarına internet sitesi ve YouTube üzerinden devam edecek olan Kral TV, uzun yıllar müzik sektörüne öncülük etmişti.









Kral TV, televizyon yayıncılığına son verdiğini, “Kral TV’de yepyeni bir çağ başlıyor. Kral TV’yi 1 Şubat’tan itibaren sadece Kral Uygulaması, kralmuzikcomtr, Kral Müzik YouTube Kanalı, Apple TV Kral Uygulaması ve çok yakında Smart TV üzerinden seyredebilirsiniz. Çeyrek asırdır müziğin kalbi Kral, Dijitalin de Kralı” tweeti ile takipçilerine duyurdu.