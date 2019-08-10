Mukaddes topraklarda bugün hacı adayları Arafat'a çıkarken, Allah'ın evi (Beytullah) Kâbe'nin örtüsü değiştirildi.





200 işçinin emeğiyle yaklaşık 700 kilo saf ipek ile 120 kilo gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan yeni örtü, hacı adaylarının Arafat'a akın ettiği sabah saatlerinde değiştirildi.





200 İŞÇİ 10 AYDA DOKUDU





Mekke Kâbe Örtüsü Fabrikası'nda makineler ve el işçiliğiyle 200 işçinin ortalama 10 ayda dokuduğu ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, hacı adaylarının Arafat'a akın etmesi üzerine bugün erken saatlerde Beytullah'a giydirildi.







Kisve-i Şerif'in değiştirilmesi sırasında hacı adaylarının Beytullah'ı tavafı devam etti

Özel olarak hazırlanan saf ipek ve altın dört parçadan oluşan 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki Kâbe'nin örtüsü dört köşeden sökülerek değiştirme işlemi gerçekleştirildi.





Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü.





47 metre uzunluğunda ve 657 metrekare büyüklüğündeki Kâbe örtüsü bugün yenisi ile değiştirildi.







ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ AYETLER VAR





Yapımında yaklaşık 700 kilo saf ipek, 120 kilo gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif'in üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.





Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderilecek.