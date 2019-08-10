Samanyolu Haber /Gündem / Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta /10 Ağustos 2019 21:21

Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Hac farizasını ifa etmek için mukaddes topraklara gelen hacı adayları vakfe için bugün Arafat'ta bulunuyor. Milyonlarca hacı adayı Hazreti Adem (as) ile Hazreti Havva'nın yer yüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye akın etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Hac farizasını ifa etmek için mukaddes topraklara gelen hacı adayları vakfe öncesi Arafat'a ulaştı.

Hacı olabilmek için saatleri sayan Müslümanlar bugün vakfe için Arafat'ta bulunuyor.

MEKKE'YE 25 KİLOMETRE MESAFEDE 

Konakladıkları otellerde ihrama giren hacı adayları servislerle yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine getirildi.

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren Hazreti Adem (as) ile Hazreti Havva'nın yer yüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye akın etti.

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

Yol boyunca "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyeleri ile kafileler halinde Arafat'a ulaştırılan hacı adayları çadırlarına geçti.

Bu yıl Türkiye'den 80 bin civarında hacı adayı mukaddes topraklarda bulunuyor.

Hacı adaylarının bir kısmı ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dua ediyor.

Geceden tepeye çıkanlara sabahın ilk ışıklarıyla gelenler eklenince Cebel-i Rahme çevresinde mahşeri andıran bir görüntü ortaya çıktı.

Bazı hacı adayları kayalıklar üzerinde uyuyarak güneşin doğmasını bekledi. 

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.

Müzdelife bölgesine intikal edecek hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak.
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