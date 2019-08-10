Samanyolu Haber /Gündem / Kurban Bayramı namazı saat kaçta? /10 Ağustos 2019 23:01

Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 

Bayram namazı güneşin doğuş saatiyle başlayan kerahat vaktinin sona ermesinin ardından kılınıyor. Kerahat vakti ise güneşin doğuşundan 45 dakika sonra sona eriyor. 

TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ:

Adana: 06.27 
Adıyaman: 06.14 
Afyon: 06.44
Ağrı: 05.53
Aksaray: 06.31 
Amasya: 06.20
Ankara: 06.33
Antalya: 06.46
Ardahan: 05.52
Artvin: 05.55
Aydın: 06.56
Balıkesir: 06.53
Bartın: 06.33
Batman: 06.03
Bayburt: 06.03
Bilecik: 06.44
Bingöl: 06.04
Bitlis: 05.58
Bolu: 06.37
Burdur: 06.47
Bursa: 06.48
Çanakkale: 06.59
Çankırı: 06.29
Çorum: 06.24
Denizli: 06.51
Diyarbakır: 06.06 
Düzce: 06.38
Edirne: 06.56
Elazığ: 06.09
Erzincan: 06.07
Erzurum: 05.59
Eskişehir: 06.43
Gaziantep: 06.19
Giresun: 06.09
Gümüşhane: 06.06
Hakkari: 05.53
Hatay: 06.25
Iğdır: 05.48
Isparta: 06.45
İzmir: 06.58
Kahramanmaraş: 06.20
Karabük: 06.32
Karaman: 06.36
Kars: 05.51
Kastamonu: 06.27
Kayseri: 06.24
Kırıkkale: 06.31
Kırklareli: 06.53
Kırşehir: 06.29
Kilis: 06.21
Kocaeli: 06.43
Konya: 06.37
Kütahya: 06.45
Malatya: 06.13
Manisa: 06.57
Mardin: 06.05
Mersin: 06.30
Muğla: 06.55
Muş: 06.00
Nevşehir: 06.28
Niğde: 06.29
Ordu: 06.11
Osmaniye: 06.24 
Rize: 06.01
Sakarya: 06.41 
Samsun: 06.17
Siirt: 06.00
Sinop: 06.21
Sivas: 06.17
Şanlıurfa: 06.13
Şırnak: 05.58
Tekirdağ: 06.53
Tokat: 06.18
Trabzon: 06.04
Tunceli: 06.07 
Uşak: 06.49
Van: 05.53
Yalova: 06.46
Yozgat: 06.25
Zonguldak: 06.35

DÜNYADA BELLİ BAŞLI MERKEZLERDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ*:

ABD (Pensilvanya): 06.45
ABD (Teksas/Houston): 07.19
Almanya (Berlin): 06.28
Almanya (Frankfurt): 06.52
Almanya (Stuttgart): 06.53
Belçika (Brüksel): 07.08
Bosna-Hersek (Saraybosna): 06.25
Güney Afrika (Cape Town): 08.05
İngiltere (Londra): 06.24
İsveç (Stockholm): 5.52
Kanada (Toronto): 06.56
Kazakistan (Almatı): 06.31
Kırgızistan (Bişkek): 06.42
Norveç (Oslo): 06.19
Yunanistan (Atina): 07.12
Yunanistan (Selanik): 07.12

(*)Mahalli saate göre.
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