Samanyolu Haber /Gündem / Juri Mahkeme Başkanından önemli bir istekte bulundu /22 Aralık 2017 04:23

Juri Mahkeme Başkanından önemli bir istekte bulundu

ABD’de jüri kararına kalan ‘ambargo delme’ davasından dün kritik bir gelişme yaşandı.

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Jüri üyeleri yine bir hükme varamadı ancak bugün için Yargıç Richard Berman’a bir not gönderdiler. Berman’ın açıklamasına göre; jüri bugün mesai bitimine kadar çalışmak istedi. Berman da onlara “İstediğiniz kadar çalışabilirsiniz” yanıtını verdi. 28 Kasım’da başlayan duruşmalar süresince cumaları yarım gün çalışılmıştı. Bu gelişme, jüri üyelerinin davada yargılanan tutuklu tek sanık olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında bir karara vermek üzere oldukları yönünde yorumlandı. Jüri bugün de bir karara varamazsa, Noel tatili nedeniyle müzakereler 3 Ocak’ta yeniden başlayacak.
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