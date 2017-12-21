Juri karar vermek için tekrar toplandı... Bugün Karar çıkar mı?

ABD’de Reza Zarrab’ın tanık olup Halkbank Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın sanık olduğu İran ambargosunu delme davasının 18. gününde jüri tekrar toplanıyor. Dün halktan oluşan 12 kişilik jüri yemin ederek göreve başlamıştı. Fakat dün karar verilememişti. Diğer yandan dün duruşma öncesi Atilla’nın avukatlarının beraat talebi reddedilmişti.





Jürinin, ilk aşamada Cuma gününe kadar Atilla’ya yöneltilen altı ayrı suçlama için tek tek sanığın suçlu olup olmadığına karar vermesi bekleniyor. Eğer karar çıkmazsa oturumlar ABD’deki Noel sonrasına kalabilir.





Atilla 6 suçtan 90 yılla yargılanıyor





Atilla’ya “ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurma” suçlamaları yöneltiliyor. Atilla bu 6 suçlamadan dolayı 90 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.





Jüri nasıl karar verecek?





Yasal olarak, jürinin başka hiçbir etki altında kalmadan 27 Kasım’da başlayan yargılama süreci boyunca hem iddia makamının hem de savunmanın çıkardığı tanık ile ortaya koyduğu kanıtları inceleyerek bir karara varması bekleniyor. Jürinin karara varması için öngörülen azami bir süre bulunmuyor ve jüri üyelerinin değerlendirme aşamasında karara varana kadar evlerine gitmelerine izin verilmiyor. Ancak Noel tatilinin yaklaşması nedeniyle jürinin de değerlendirmesini kısa süre içerisinde tamamlayıp kararını açıklaması bekleniyor. Jürinin değerlendirmesi sırasında yeni oturumlar yapılmasını talep etme ve iddia makamı ile savunma ekiplerinden bazı noktalara açıklık getirme ya da bazı tezlerini yeniden aktarmalarını isteme hakkı bulunuyor. Jürinin “giderilemeyecek düzeyde görüş ayrılıklarına” sahip olduğu gerekçesiyle karara varamaması halinde, genellikle hakim jüri üyelerinden bir kez daha denemelerini istiyor.





Ancak jürinin görüş ayrılıklarının giderilememesi ve değerlendirme sürecinin tıkanması halinde ise yargıcın davayı düşürme ve yeniden yargılama talep etme yetkisi var.