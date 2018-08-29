Samanyolu Haber /Ekonomi / JP Morgan'dan keskin küçülme uyarısı /29 Ağustos 2018 14:11

JP Morgan'dan keskin küçülme uyarısı

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’nin Temmuz 2019’a kadar ödemesi gereken toplam dış borcun 179 milyar dolar olduğu tahmininde bulundu. Banka, bunun Türkiye’nin gayrısafi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birine tekabül ettiğini, bu durumun da ekonomide keskin bir küçülme riski oluşturduğunu belirtti.

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Gazete Duvar’ın aktardığına göre, yatırım bankasının müşterilerine bugün geçtiği notta, söz konusu borcun 146 milyar dolarının özel sektörün, özellikle de bankaların üzerinde olduğu bilgisi yer aldı. JP Morgan, Türkiye’nin dış borcunun gayrısafi yurtiçi hasılaya oranının, 2001-2002 krizinden hemen önce görülen rekor seviyelere yükselmekte olduğunu belirtti.

"Kurumların borçlarını yapılandırması kolay olmayacak"

Notta, “Önümüzdeki 12 aydaki finansman ihtiyaçları büyük ve piyasalara erişim sorunlu hale geldi” denildi.

Söz konusu borcun 32 milyar dolarının eylül, ekim ve aralık aylarında ödenmesi gerektiğine dikkat çekilen notta, “Uluslararası bankaların Türkiye’deki risklerini en azından kısmen azaltması beklenirken, bazı kurumlar için borçlarını yeniden yapılandırmak kolay olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

"Ticari krediler daha kolay"

Diğer yandan, şirketlerin borçlarını ödemelerine yetecek kadar dış varlıklara sahip olduğu, vadesi gelecek borçların 47 milyar dolarının da yeniden yapılandırması daha kolay olan ticari kredilerden oluştuğu belirtildi.

Banka, vadesi Temmuz 2019’da gelecek yaklaşık 108 milyar dolarlık borcun ise yüksek bir erteleme/yeniden yapılandırma riski taşıdığı tahmininde bulundu. Notta, “Sermaye akışının aniden durması halinde, erteleme riski tırmanacak ve cari hesap açığını finanse etmek zor olacaktır” ifadelerini kullandı. 

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