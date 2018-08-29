Samanyolu Haber /Dünya / İran, eski İsrailli bakanın kendi ajanı olduğunu kabul etti /29 Ağustos 2018 14:19

İran, eski İsrailli bakanın kendi ajanı olduğunu kabul etti

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'nin İran devlet kurumlarında yabancı ülkeler adına çalışan onlarca ajanın tutuklandıklarını açıklarken kullandığı bir ifade dikkat çekti.

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İran İstihbarat Bakanı Alevi, düşman bir ülkenin kabine üyesinin İran istihbaratı için çalıştığından söz ederken bakanın kim ve hangi ülkeden olduğunu belirtmedi. Ama kısa süre önce İran adına casusluk yapmakla suçlanarak tutuklanan İsrail'in eski enerji ve altyapı bakanlarından Gonen Segev'i işaret ettiğini herkes anladı.

Böylece İran hükümeti İsrail'de İran hesabına çalışmaktan tutuklanan eski bakanın gerçekten kendi casusu olduğunu dolaylı yoldan da olsa ilk kez teyit etti.

'DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ İSTİHBARAT SERVİSLERİNDEN BİRİ'

Alevi bunu ''Yakın zamanda duyduğunuz gibi düşman bir ülkenin bir kabine üyesini kontrolümüz altına almıştık. İstihbarat Bakanlığı'nın karşı casusluk birimi, dünya istihbarat servisleri içinde en güçlü olanlardan biridir'' sözleriyle ifade etti.

Eski bir doktor olan, 1990'lı yıllarda İsrail hükümetinde görev alan, ama bakanlıkla milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatan Segev, 2007'de serbest kalınca Nijerya'ya taşınmıştı.

'2012'DEN BERİ İRAN'A İSTİHBARAT SAĞLIYORDU'

Ziyaret için gittiği Ekvator Ginesi'nde gözaltına alınıp Mayıs 2018'de İsrail'e teslim edilen Gonen Segev'le ilgili İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, '2012'den başlayarak İran istihbaratıyla işbirliği yaptığı ve eski bağlantılarını kullanarak elde ettiği İsrail ile ilgili çeşitli bilgileri Tahran'a verdiği' açıklamasını yapmıştı.

EN ÜST DÜZEY İSİM

'Çok ciddi casusluk' ve 'savaş zamanı düşmana yardım etmekle' suçlanan Segev, İsrail tarihinde casuslukla suçlanan en üst düzey isim.

TAHRAN ÖNCE YALANLAMIŞTI

İsrail'den tutuklama açıklaması ilk geldiğinde İran hükümet sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin strateji danışmanı Muhammed Bakır Nubaht ''Siyonist rejim İran'ı suçlamak için her aracı kullanıyor. Bu ne idüğü belirsiz açıklamaları görmezden gelmemiz lazım'' tepkisini vermişti.

Yarı resmi haber ajansı ISNA da İsrail'i 'yeni İranofobi kampanyası çerçevesinde yine İran'la ilgili yalan uydurmakla' suçlamıştı.
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