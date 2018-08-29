Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'de 5 yıl sonra ilk kez gıda fiyatı %0.1 arttı /29 Ağustos 2018 14:04

İngiltere'de 5 yıl sonra ilk kez gıda fiyatı %0.1 arttı

İngiltere'de yaz sıcaklarıyla birlikte gıda fiyatlarında beş yıl aradan sonra ilk defa artış görüldü.

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Araştırma şirketi Nielsen ve İngiliz Perakendeciler Birliği'nin (BRC) verilerine göre gıda fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,1 oranında artarak 63 aylık fiyatlarda azalma döngüsünü kırdı.

Gıda dışı ürünlerin fiyatlarının yavaş bir hızda düşmeye devam ettiği belirtilirken, yaz sıcağının İngilizleri vantilatör, yüzme teçhizatları ve güneş kremi stoklamaya ittiği ve perakendecilerin bu ürünlerde indirim kampanyalarına gitmediği ifade edildi.

Yine de sıcak havaların yaz moda piyasasını canlandırmadığı, giyim fiyatlarının en büyük düşüşlerden birini yaşadığı aktarıldı.

Gıda enflasyon ivmesinin Ağustos ayı başında yüzde 1,6'dan yüzde 1,9'a çıktığı belirtildi.

BRC, Brexit müzakerelerinden sonuç çıkmaması durumunda enflasyonun yeniden yükselebileceğini öne sürdü.
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