Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da boş arazide erkek cesedi bulundu /27 Ağustos 2019 21:15

İstanbul'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Zeytinburnu'nda boş araziden gelen kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağaçlık alanda cesetle karşılaştı. Cesedin, bir hafta önce değerlendirilen 23 yaşındaki Ferit Afrin'e ait olduğu tespit edildi.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir rezidansın yanında bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, ağaçlık alanda cesetle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin’e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yaklaşık bir haftalık olduğunu değerlendirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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