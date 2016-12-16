Jet Fadıl'a otel şoku





ORTAĞI DURAN İLE DE DAVALIK





Mayıs 2012’de açmayı planladığı Caprice Gold isimli devre mülk projesi nedeniyle Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Fatih Obut geçtiğimiz yıl sonundaJet Fadıla otel şoku...

tutuklanmıştı. Hakkında, yarım kalan projeleri ile ilgili çok sayıda dava açılan Akgündüz ile davalık olan bir diğer isim de JETPA Holding’i birlikte kurduğu ortağı Sacit Duran. Anılan davalardan biri Didim’de bulunan 2 bin 200 yataklı Caprice Termal Otel’i ile ilgili. Sacit Duran’ın iddiası, Akgündüz’in hileli yollarla otelin sahibi olan şirketteki hissesini ele geçirdiği yönünde.













'HİLELİ DEVİR YAPILDI' İDDİASI





Duran, hem kendisi hem eşi adına kayıtlı hissenin kendilerinden habersiz ele geçirildiği gerekçesiyle 2 yıl önce Didim Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Duran, kendisi ve eşi adına kayıtlı hisseyi kimseye devretmedikleri halde usulsüz işlem yapıldığını vurguladı. Duran, söz konusu hisseyi devrettiklerine dair herhangi bir belgenin de sunulamadığını vurguladı. Duran, mahkemeden sahip oldukları hissenin tespiti ve almaları gereken kâr payının tahsilini talep etti.





DAVA REDDEDİLDİ







Akgündüz’ün avukatları ise Duran’ın taleplerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesini istedi.





DOSYAYA 6 AYRI HAKİM BAKTI





Mahkeme 2014 yılı başında kararını verdi. 6 ayrı hakimin baktığı dava dosyasında mahkeme, Sacit Duran’ın başvurusunu geri çevirdi. Duran, mahkemeden aldığı olumsuz kararı Yargıtay’a taşıdı. Temyiz incelemesini Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yaptı. Daire mahkemenin verdiği kararın doğru olduğu gerekçesi ile onadı.

HEYET DEĞİŞTİ FARKLI KARAR ÇIKTI







Sacit Duran bu kez, karar düzeltme başvurusunda bulundu. Karar düzeltme başvurusunu da yine aynı daire inceliyor. Bu tür başvurularda sonuç genelde değişmiyor. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 5 üyesinden üç üyesi değişen aynı Daire bu kez farklı bir karar verdi.





OTELİ ABLASINA DEVRETTİ





Daire, Sacit Duran’a ait hisselerin devredildiği belirtilen O.K.’ye de dava açılması gerektiğini belirterek kararında “Dava açıldığı taktirde işbu dava ile birleştirilerek tarafların tüm kanıtlarının toplanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir” diyerek kararı bozdu.





Yargıtay’ın bozma kararında sonra, yerel mahkemedeki davalar da hız kazandı. Akgündüz’ün, Caprice Otel’in yanı sıra 119 dönüm turizm arazisinin de bünyesinde olduğu şirketi, emekli öğretmen eniştesi ve ev kadını ablasına satışına ilişkin açılan dava da Yargıtay’ın bozma kararı sonrası hızlandı.





Hürriyet