Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Çok sert konuştu /16 Aralık 2016 09:11

Flaş! Çok sert konuştu

ABD Başkanı Barack Obama, Moskova Yönetimi'nin 8 Kasım'daki Başkanlık Seçimleri öncesi düzenlenen siber saldırlarda payı olduğu yönündeki iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Amerikan radyo istasyonu NPR'a konuşan Obama, "Harekete geçmemiz gerekiyor ve geçeceğiz" dedi.

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ABD-Rusya ilişkilerinde gerilim had safhada! Obama’dan çok sert açıklama


Beyaz Saray Sözcüsü dün yaptığı basın toplantısında, Rusya lideri Vladimir Putin’in siber saldırılarda dahli olduğunu söyledi. Bu açıklamalardan birkaç saat sonra Obama’nın konuya ilişkin değerlendirmeleri geldi.

Obama, “Bir yabancı hükümetin seçimlerimizin güvenilirliğini etkilemeye çalıştığına dair şüphe olmadığını düşünüyorum. Buna karşı harekete geçmeliyiz ve geçeceğiz, istediğimiz yerde ve istediğimiz zamanda. Bazıları açık ve kamuoyuna yansımış olabilir, bazıları olmayabilir. Sayın Putin, bu konudaki görüşlerimin bilincinde. Çünkü bununla ilgili Putin’le doğrudan konuştum” dedi.

Washington Yönetimi, seçim kampanyası sürecinde Demokratik Parti ile Demokrat aday Hillary Clinton’ın kampanya sorumlusu John Podesta’nın e-postalarının hack’lenmesi olayında doğrudan Rusya’yı suçluyor.

RUSYA VE ABD YALANLIYOR AMA…

Rusya ve ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trum, söz konusu iddiaları “saçma” ve “siyasi” olarak nitelendirse de Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), “Rusya’nın Trump’ın kazanması için seçimlere müdahale ettiğini” öne süren bir rapor hazırladı.

CIA'in gizli raporu basına sızdı: Rusya ABD seçimlerine müdahale etti!

CIA’in 17 istihbarat servisinin katkılarıyla hazırladığı değerlendirme raporu, Washington Post (WP) gazetesi tarafından yayınlandı. Haberde, adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilinin şu sözlerine yer verildi: “İstihbarat camiasının değerlendirmesi şudur ki Rusya’nın buradaki amacı bir adayı diğerine karşı desteklemek, Trump’ın seçilmesini sağlamaktı. Bu ortak görüş.”

New York Times (NYT) gazetesinde yayınlanan bir haberde de istihbarat servislerinin siber saldırılarda Rusya parmağı bulunduğundan emin olduğu belirtildi. Haberde, ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Rus hacker’ların Demokratik Parti’nin yanı sıra, Cumhuriyetçi Ulusal Komite’nin bilgisayar sistemlerine de sızdığını, fakat Cumhuriyetçilerin ağlarından toplanan bilgileri yayınlamadıklarını düşünüyor.
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