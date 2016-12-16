Halep’te neler oluyor?







Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nden BBC’ye yapılan açıklamada, yardım görevlilerinin tahliye konusunda sürdürülen ivmeyi korumak istedikleri belirtildi.





Rusya, Halep’in doğusunda rejim kuşatması altındaki bölgeden son 24 saatte 6 bin 400’den fazla insanın tahliye edildiğini açıkladı.













Reuters’ın RIA ajansını kaynak göstererek geçtiği habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Halep’ten ayrılan 6 bin 400 kişiden 3 bininin muhalif savaşçı olduğunu belirtti.





Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Şu ana kadar Doğu Halep’ten yola çıkan beş konvoyla birlikte 7 binin üzerinde sivili tahliye etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.





AÇIKLAMALAR ARASINDA FARK VAR





Rusya’nın yaptığı açıklamada tahliye edilenlerden 3 bininin muhalif olduğu belirtilirken, Çavuşoğlu’nun mesajında yalnızca sivillerin tahliye edildiği belirtildi.





Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 40 bini sivil olmak üzere yaklaşık 50 bin kişinin bölgede sıkışmış durumda olduğunu ifade etti.













Ancak Suriye ve Rusya taraflarından dün yapılan açıklamalarda, 4 ila 5 bin kişinin tahliye edileceği bilgisi paylaşılmıştı.





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajında Halep’te tarih yazıldığını söyledi.







Esad, “Halep, direniş gösteren Haleplilerin, cesur Suriye ordusunun ve hem Halep’in hem ülkesinin yanında duran tüm Suriyelilerindir. Tüm bu yaşananlar tarihi nitelik taşıyor” dedi.





ABD Yönetimi, Suriye rejimini, Halep’te katliam yapmakla suçluyor. Dışişleri Bakanı John Kerry, “Kalan tek soru, Suriye rejiminin, Rusya’nın desteğiyle, yapıcı bir şekilde müzakere etmek üzere Cenevre’ye gitmeye istekli olup olmadığı ve kendi halkını öldürmeyi bırakmaya istekli olup olmadığı” dedi.

