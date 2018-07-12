Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Bakan sordu: Niye Türkiye'yle aramız bozulunca mülteci akını başlıyor? /12 Temmuz 2018 17:40

Yunan Bakan sordu: Niye Türkiye'yle aramız bozulunca mülteci akını başlıyor?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias verdiği röportajda 'ne zaman Türkiye'yle aramız bozulsa adalara mülteci akını oluyor' dedi.

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Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung muhabiri Michael Martens’e verdiği demeçte Edirne’de tutuklu iki Yunan askeri konusuna değinen Yunanistan Dışişleri Bakanı, “Biz hiçbir zaman iki Türkü aylarca yargılamadan cezaevinde tutmazdık. İnsanların onuru ve özgürlüğüyle kimse siyasi oyunlar oynayamaz. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

Yunan Bakan sözlerinin devamında “Bu benzeri görülmemiş bir durum. İki asker, yargılanmadan dört ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyorlar. Sözde casusluktan şüpheli durumundalar. Casusların üniforma ile dolaşmaları gerçekçi bir durum mudur? Bunlar saçmalıktır! Sınırların on metre ötesinde gördüklerini, herhangi bir kişi Yunan tarafından dürbünle de görebilirdi” ifadelerini kullandı.

“Özgürlük ve insan hayatı kavramları Türkiye ve Yunanistan’da aynı öneme sahip değil” ifadelerine demecinde yer veren Nikos Kotzias “Bu durum bana sıkça insan hayatının ve özgürlüğün bizden farklı değere sahip olduğu Ortadoğu’yu hatırlatıyor” dedi.

Almanya ile birlikte göçmen sorununa Avrupai bir çözüm aradıklarını ifade eden Yunan Bakan konuyu Türkiye’ye getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dışişleri Bakanı olarak bir başka sorunum daha var. Türkiye ile ilgili bir gerginlik yaşadığımızda, adalara hemen yüzlerce mülteci geliyor. Gerginlik yokken, neredeyse hiçbir mülteci gelmiyor. Her zaman kendime şu soruyu soruyorum: Bu tesadüf mü yoksa izlenen bir politika mı?” 

Ahvalnews.com / Evren Dede
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