Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple'dan Türkiye'de ürünlere ağır zam /12 Temmuz 2018 19:31

Apple'dan Türkiye'de ürünlere ağır zam

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye’de zam kararı aldı. Apple, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch’ların da aralarında olduğu ürünleri için büyük zam yaptı.

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Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde:

İPHONE X'E 2000 LİRAYI AŞKIN ZAM

*Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X, normalde 5.200 TL fiyat bandından alıcılarını bekliyordu. Fakat artık zam ile 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

*Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.

*iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

*Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.

*15 inçlik yeni Macbook Pro'lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

*Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.

*2 bin 299 TL'den başlayan Mac Mini fiyatı 2 bin 999 TL'ye çıktı

*2 bin 999 TL'den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL'ye çıktı.

*1699 TL'den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL'ye çıktı.

*1949 TL'den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL'ye çıktı.

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