Apple'dan Türkiye'de ürünlere ağır zam

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde:







İPHONE X'E 2000 LİRAYI AŞKIN ZAM





*Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X, normalde 5.200 TL fiyat bandından alıcılarını bekliyordu. Fakat artık zam ile 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.





*Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.





*iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.





*Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.





*15 inçlik yeni Macbook Pro'lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.





*Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.





*2 bin 299 TL'den başlayan Mac Mini fiyatı 2 bin 999 TL'ye çıktı





*2 bin 999 TL'den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL'ye çıktı.





*1699 TL'den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL'ye çıktı.





*1949 TL'den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL'ye çıktı.





Sputnik