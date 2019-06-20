Jet Fadıl’a yargı şoku

Jetpa Holding kurucularından Sacit Duran, üzerine kayıtlı hisseleri hileli şekilde elinden almakla suçladığı diğer kurucu Fadıl Akgündüz aleyhinde açtığı davaya kazandı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Fadıl Akgündüz’ün itirazını reddederek, yerel mahkemenin kararını onadı. 10 yıla yakın süren dava sonunda Sacit Duran, 20 yıl sonra Akgündüz ile ortak konumuna geldi.





Yurtiçi ve yurtdışında 27 şirketin sahibi olan Fadıl Akgündüz ve Sacit Duran, 1997’de Jetpa Holding AŞ’yi kurdu. Anılan holdingde 5 isim hissedar oldu. Fadıl Akgündüz, eşi B. Akgündüz ve annesi Z. Akgündüz yüzde 80, Tülay-Sacit Duran çifti ise yüzde 20 hissenin sahibi oldu. Ancak bir süre sonra ortaklar arasında sorun çıktı. Duran çifti kendilerine ait hisselerin, holdingin eski hukuk müşaviri O. K.’ye devredildiğini fark etti. İlk olarak Jetpa Holding hisselerine ilişkin açtığı davayı kazanan Duran, son olarak 1 milyar lirayı aşkın varlığı bulunan Aytepe Turizm Tic. AŞ’ye karşı dava açtı.





Kendileri devretti

Didim 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalarda Duran çifti, kendilerine ait payların, bilgileri olmadan O.K’ye devredildiğini öne sürdü. Akgündüz’ün, benzer yöntemi başka şirketlerde de uyguladığı öne sürülen dilekçelerde, sahibi oldukları payların tespiti ve pay defterine işlenmesini talep etti. Davalı konumda yer alan Aytepe Turizm AŞ adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Savunma dilekçelerinde çiftin kendilerine ait payları kendi istekleri ile devrettikleri savunuldu. Davaya bakan mahkeme Duran çiftinin talebini kabul etti. Mahkeme Temmuz 2017’deki kararında, Duran çiftine ait payların O. K.’ye devrine ilişkin işlemi hükümsüz kaldı. Mahkeme, hisse devrine dair kaydın da silinmesine karar verdi. Mahkeme, çifte ait payların, şirket pay defterine tesciline karar verdi.





Mahkemenin bu kararını, davalı taraf avukatları temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davalı tarafın temyiz itirazlarının yerinde olmadığına hükmederek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bu arada, yargılama devam ederken Aytepe Turizm’de unvan değişikliğine gidildi.









1 milyar varlığı var

Yeni unvanı Capricegold Otelcilik ve Pazarlama San. AŞ olan şirkete kayıtlı değerli mülkler arasında Didim’deki bir otel ve Bodrum’daki 119 dönümlük arazi bulunuyor. İki mülkün değerinin ise 1 milyar lirayı aştığı belirtiliyor. Didim’de 33 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan otelin hemen yanında 50 kadar villanın da aynı şirkete ait olduğu öğrenildi.