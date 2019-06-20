AKP içindeki genel kanaat: TV programı da kurtarmadı

Seçime 3 gün kala hem propaganda sürecinin değerlendirildiği hem de olası sonuçla ilgili tahminlerin yapıldığı AKP’de, son 2 haftada uygulanan strateji nedeniyle sahada olumlu bir havanın oluşmasına karşın Binali Yıldırım’ın kesin kazanacağı yönünde değerlendirme yapılamıyor. Ağırlıklı olarak hâlâ “başa baş” bir yarış olduğu, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmeni hangi aday yanına çekebildiyse onun kazanacağı ifade edilirken, “Yüzde 60 İmamoğlu, yüzde 40 Yıldırım” tahmini yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son haftaya kadar geride kalması ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sahadan çekilmesinin Yıldırım’a puan kazandırdığı kaydediliyor. AKP’de son olarak olarak yapılan değerlendirmeler şöyle:





Yeni strateji etkili oldu: 6 Mayıs’ta Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında “mağduriyet” algısı nedeniyle oy farkı oluşmuştu. O tarihte seçim olsaydı Yıldırım kesin kaybederdi. Ancak süreç içinde hemşeri dernekleri, Kürt seçmene yönelik verilen mesajlar ve çalışmalar, kentte yaşamı felç eden büyük mitingler yerine sokak çalışması ve toplantı şeklindeki seçim propagandası etkilerini gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart öncesinde çok fazla görünür olması nedeniyle Millet İttifakı tarafında oluşan kilitlenme, Erdoğan’ın geri planda kalması, ekonomideki olumsuz gelişmelerin de etkisiyle seçmende rahatsızlık yaratan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sahadan çekilmesiyle kırıldı ve Yıldırım’ın lehine puan artışını sağladı. Seçimin kazanılabileceği yönündeki umutlar arttı, ancak tüm bunlara karşın Yıldırım’ın seçimi kazanacağının garantisi yok, hâlâ başa baş ve ortada bir durum var.





İmamoğlu olasılığı yüksek: 31 Mart’ta partiye küstüğü için ya da “nasıl olsa Binali Yıldırım” kazanır diyerek sandığa gitmeyen AKP seçmeninin sandığa gitmesi sağlanırsa Yıldırım’ın şansı olabilir. Aksi halde İmamoğlu’nun kazanma olasılığı yüzde 60, Binali Yıldırım’ın kazanma olasılığı ise yüzde 40 görünüyor. Ancak çeşitli gerekçelerle sandığa gitmeyen CHP seçmeni de var. Yıldırım etrafında yaşanacak kilitlenmenin aynısı CHP seçmeni açısından da Ekrem İmamoğlu’nun etrafında kilitlenme şeklinde olacaktır. Saadet Partisi ve HDP seçmeni ile partiye küsen muhafazakâr Kürt seçmenin tercihinin de sonucu belirleyecek etkisi olacaktır.





TV’nin etkisi olmadı: Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki televizyon programı, adaylar açısından bir şeyi değiştirmedi. Program, seçmenin tercihini etkileyecek bir etki yaratmadı. Seçim sonucunda iki aday arasındaki fark fazla olmaz ve 31 Mart’a benzer bir tablo çıkarsa kim kazanırsa kazansın tartışma devam eder. Eğer bir aday itirazlara neden olmayacak bir farkla kazanırsa bir sorun yaşanmaz. Kim kazanırsa kazansın hükümetin artık ülkenin sorunlarının çözümüne yönelik reform çalışmalarına ağırlık vermesi gerekiyor.