Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'dan yeni nükleer santral kararı... /24 Temmuz 2019 22:43

Japonya'dan yeni nükleer santral kararı...

Japonya'da Tokyo Elektrik Gücü Şirketi (TEPCO), dört reaktörü bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'ni kapatma kararı aldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Japonya'da Tokyo Elektrik Gücü Şirketi (TEPCO), dört reaktörü bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'ni kapatma kararı aldığını açıkladı.

Fukushima Daini, 2011 yılında meydana gelen tsunami ve deprem dolayısıyla zarar gören ve sonrasında kapatılan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ne sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yapılan açıklamada TEPCO yönetim kurulunun söz konusu kararı temmuz ayı sonunda resmi olarak onaylayacağı ve ilgili görevlilerin de buna paralel olarak nükleer santrali pasif hale getireceği belirtildi. Fukushima Daini Nükleer Santrali 2011'deki tsunamiden etkilenerek felaket boyutuna çok yaklaşmış ancak jeneratörlerin devreye girmesiyle soğutma sistemi yeniden aktif hale getirilebilmişti.

TEPCO Başkanı Tomoaki Kobayakawa'nın konuyla ilgili olarak başkent Tokyo'nun 240 kilometre kuzeyinde bulunan Fukushima II Santrali'ne (Fukushima Daini) gideceği, söz konusu kararın firma olarak geçen sene haziran ayında görüşülmeye başlandığı kaydedildi. Şirket sözcüsüyse konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

(tr.euronews.com)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya'dan yeni nükleer santral kararı... Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:45:38