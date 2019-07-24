Japonya'dan yeni nükleer santral kararı...

Japonya'da Tokyo Elektrik Gücü Şirketi (TEPCO), dört reaktörü bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'ni kapatma kararı aldığını açıkladı.





Fukushima Daini, 2011 yılında meydana gelen tsunami ve deprem dolayısıyla zarar gören ve sonrasında kapatılan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ne sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.





Yapılan açıklamada TEPCO yönetim kurulunun söz konusu kararı temmuz ayı sonunda resmi olarak onaylayacağı ve ilgili görevlilerin de buna paralel olarak nükleer santrali pasif hale getireceği belirtildi. Fukushima Daini Nükleer Santrali 2011'deki tsunamiden etkilenerek felaket boyutuna çok yaklaşmış ancak jeneratörlerin devreye girmesiyle soğutma sistemi yeniden aktif hale getirilebilmişti.





TEPCO Başkanı Tomoaki Kobayakawa'nın konuyla ilgili olarak başkent Tokyo'nun 240 kilometre kuzeyinde bulunan Fukushima II Santrali'ne (Fukushima Daini) gideceği, söz konusu kararın firma olarak geçen sene haziran ayında görüşülmeye başlandığı kaydedildi. Şirket sözcüsüyse konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.





(tr.euronews.com)

