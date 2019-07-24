Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den Ekrem İmamoğlu mesajı /24 Temmuz 2019 22:27

Akşener'den Ekrem İmamoğlu mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinde herkesin payı olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, buna devam ediyoruz." dedi.

SHABER3.COM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anma programına katılmak için karayolu ile bu ülkeye gitti. 

Akşener, Yunanistan'a geçiş yapmadan önce Edirne'nin İpsala ilçesi belediyesini ziyaret etti. 

Akşener'i partisinin Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile vatandaşlar karşıladı. 

Belediye binasına girişinde davul-zurna eşliğinde yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, kalabalıkta ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Belediye bahçesinde fidan diken Akşener, kendisi için kesilmek istenilen koçun azat edilmesini isteyerek belediye binasına geçti. Burada kendisine verilen hediyeleri kabul eden Akşener, belediye önünde toplanan kalabalığa balkon konuşması yaptı.

"MÜBADELE GÖÇMENİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM"

Akşener, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Dr. Sadık Ahmet'in anma programına katılıp yarın da Bulgaristan'a geçerek dünyaca ünlü milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adına yapılan kültür merkezinin açılışını yapacağını söyledi.

Konuşmasında Batı Trakyalı olduğunu vurgulayan Akşener, "Ben, Trakya mübadele göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla Sadık Ahmet'e, Türklük bayrağını hapis pahasına, hapis yatma pahasına, eziyet, işkence görme pahasına, biz sadece Müslüman azınlık değiliz, Müslüman Türk azınlığıyız. Ben de Türk'üm diyerek her bedeli ödedim. Hepimizin çok sevdiği ölümüyle ciğerimiz yakan, rahmetli Dr. Sadık Ahmet'in mezarı başında da Fatiha okurken sizin selamlarınızı götüreceğim." dedi.

Akşener, "Beş yıllık bir belediye başkanı seçeceksiniz, iyi hizmet ederse devam ettireceksiniz. İyi hizmet etmezse beş yıl sonra tekrar değiştirme hakkınız var. Bakacağınız şey hangi belediye başkanın projeleri size daha uygun, ama savaşa gider gibi, Allah, Allah nidalarıyla bir yerel seçim yaptık biz. Ve seçmen o siyasi partilerin önündeydi, o kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söyleme geçit vermediniz, teşekkür ederim." diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNDE HEPİMİZİN PAYI VARDIR'

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine de değinen Akşener, "31 Mart akşamı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi kazandıran sizsiniz. İstanbullular, İstanbul'da akrabası bulunan herkes. Yani ne benim ne bir başkası. Kişisel olarak ben İstanbul ikamet kayıtlıyım, bir oy kullanıyorum. Ama onun ötesinde sizsiniz, sizlersiniz. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. EYT'lileri duyan yoktu, bizim sayemizde gündeme geldi. Çözmediler, ya çözecekler ya çözecekler. 3 bin 600 ek gösterge konusu söz verdiler, yerine getirmediler, ya çözecekler ya da biz çözeceğiz." dedi.

'DEMİREL'İ ANDI'

Akşener konuşmasının sonunda 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de anarak, "Burada 1966 yılında bir konuşma yapan benim de çok yakından tanıdığım rahmetli Demirel'i de anmakta fayda var. Türkiye'de ekonominin, tarımın, sanayinin, hayvancılığın, işin, işçinin, tencerenin konuşulmasını siyasette sağlamış olan o isim 1966'da bu belediyenin burada konuşma yapmış." şeklinde konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Ekrem İmamoğlu mesajı Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:46:35