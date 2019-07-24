Akşener'den Ekrem İmamoğlu mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anma programına katılmak için karayolu ile bu ülkeye gitti.





Akşener, Yunanistan'a geçiş yapmadan önce Edirne'nin İpsala ilçesi belediyesini ziyaret etti.





Akşener'i partisinin Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile vatandaşlar karşıladı.





Belediye binasına girişinde davul-zurna eşliğinde yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, kalabalıkta ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.





Belediye bahçesinde fidan diken Akşener, kendisi için kesilmek istenilen koçun azat edilmesini isteyerek belediye binasına geçti. Burada kendisine verilen hediyeleri kabul eden Akşener, belediye önünde toplanan kalabalığa balkon konuşması yaptı.





"MÜBADELE GÖÇMENİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM"





Akşener, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Dr. Sadık Ahmet'in anma programına katılıp yarın da Bulgaristan'a geçerek dünyaca ünlü milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adına yapılan kültür merkezinin açılışını yapacağını söyledi.





Konuşmasında Batı Trakyalı olduğunu vurgulayan Akşener, "Ben, Trakya mübadele göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla Sadık Ahmet'e, Türklük bayrağını hapis pahasına, hapis yatma pahasına, eziyet, işkence görme pahasına, biz sadece Müslüman azınlık değiliz, Müslüman Türk azınlığıyız. Ben de Türk'üm diyerek her bedeli ödedim. Hepimizin çok sevdiği ölümüyle ciğerimiz yakan, rahmetli Dr. Sadık Ahmet'in mezarı başında da Fatiha okurken sizin selamlarınızı götüreceğim." dedi.





Akşener, "Beş yıllık bir belediye başkanı seçeceksiniz, iyi hizmet ederse devam ettireceksiniz. İyi hizmet etmezse beş yıl sonra tekrar değiştirme hakkınız var. Bakacağınız şey hangi belediye başkanın projeleri size daha uygun, ama savaşa gider gibi, Allah, Allah nidalarıyla bir yerel seçim yaptık biz. Ve seçmen o siyasi partilerin önündeydi, o kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söyleme geçit vermediniz, teşekkür ederim." diye konuştu.





'İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNDE HEPİMİZİN PAYI VARDIR'





Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine de değinen Akşener, "31 Mart akşamı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi kazandıran sizsiniz. İstanbullular, İstanbul'da akrabası bulunan herkes. Yani ne benim ne bir başkası. Kişisel olarak ben İstanbul ikamet kayıtlıyım, bir oy kullanıyorum. Ama onun ötesinde sizsiniz, sizlersiniz. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. EYT'lileri duyan yoktu, bizim sayemizde gündeme geldi. Çözmediler, ya çözecekler ya çözecekler. 3 bin 600 ek gösterge konusu söz verdiler, yerine getirmediler, ya çözecekler ya da biz çözeceğiz." dedi.





'DEMİREL'İ ANDI'





Akşener konuşmasının sonunda 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de anarak, "Burada 1966 yılında bir konuşma yapan benim de çok yakından tanıdığım rahmetli Demirel'i de anmakta fayda var. Türkiye'de ekonominin, tarımın, sanayinin, hayvancılığın, işin, işçinin, tencerenin konuşulmasını siyasette sağlamış olan o isim 1966'da bu belediyenin burada konuşma yapmış." şeklinde konuştu.





İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaptı.