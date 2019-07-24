Samanyolu Haber /Teknoloji / Eski cep telefonlarını bakın neye dönüştürdüler /24 Temmuz 2019 23:07

Eski cep telefonlarını bakın neye dönüştürdüler

Tokyo Olimpiyat Komitesi, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kullanılacak madalyaları tanıttı. Tamamı elektronik cihazların geri dönüşümüyle üretilen "çevreci" madalyalar, oyunların başlamasına bir yıl kala görücüye çıktı.

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Tokyo Olimpiyat Komitesi, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kullanılacak madalyaları tanıttı. Tamamı elektronik cihazların geri dönüşümüyle üretilen "çevreci" madalyalar, oyunların başlamasına bir yıl kala görücüye çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kullanılacak madalyalar için düzenlenen kampanya Japon halkından büyük ilgi gördü. Japonlar iki yıldır süren kampanya kapsamında, 6,2 milyon kullanılmış cep telefonu bağışladı.

Eski telefonların içindeki parçalardan 32 kilo altın, 3,5 ton gümüş ve 2,2 ton bronz eldi edildi. Olimpiyat ve paralimpik oyunları için gereken 5 bin madalyada bu materyaller kullanıldı.

Tokyo Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamaya göre, madalyanın önündeki "Zaferin Tanrıçası" adlı sembol, çok çeşitliliğin önemini ve sporda fazla çalışmanın başarıyla onurlandırılmasını temsil ediyor.

(Independent Türkçe)
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