Samanyolu Haber /Dünya / Japonya, yanardağ patlamasına hazırlanıyor /16 Ağustos 2018 08:14

Japonya, yanardağ patlamasına hazırlanıyor

Japonya hükümetinin, Meteoroloji Ajansı’nın ülkenin güneybatısında bulunan Kuchinoerabu Adası’ndaki yanardağın patlama riski uyarısıyla ilgili kriz masası oluşturduğu bildirildi.

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Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre Japonya Meteoroloji Ajansı, son dönemde sayısı hızla artan volkanik depremler nedeniyle adadaki Shindake Yanardağı'nın, yerleşimlerde felakete eşdeğer sonuçlar doğurabilecek güçlü bir patlama üretebileceği konusunda uyardı.
Ajansın mesajında, "Sarsıntıların merkez noktası, Mayıs 2015'teki patlama sırasında bulunduğu neredeyse aynı yerde. Volkanik aktiviteler daha da artabilir" dendi.

Bölgedeki tehlike düzeyi, 2'den doğrudan ‘tahliye hazırlıkları' anlamına gelen 4'e yükseltilirken yetkililer, Shindake Yanardağı'nın 3 kilometrelik çevresinde yaşayan halkı, düşebilecek iri volkanik taşlara ve lav akıntılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Shindake Yanardağı 2015'in mayıs ayında birden püskürmeye başlamasıyla adanın tüm nüfusu tahliye edilmişti. O zamanki tehlike seviyesi 5'e çıkarılmıştı. Yerli halk ancak 2015'in aralığında evlerine dönebilmişti.
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