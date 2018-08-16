Samanyolu Haber /Teknoloji / Kablosuz internet bağlantısına ilişkin önemli araştırma /16 Ağustos 2018 08:12

Kablosuz internet bağlantısına ilişkin önemli araştırma

ABD'li araştırmacılar, halka açık alanlardaki kablosuz ağlara entegre edilebilen ve çantalar ile bavullardaki tehlikeli nesneleri tespit edilebilen sistem geliştirdi.

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ABD'li araştırmacılar, kablosuz internet bağlantı (Wifi) üzerinden halka açık alanlarda silah, bomba ve patlayıcı kimyasalları tespit edebilmeye olanak sağlayan yöntem geliştirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesinde araştırmacılar, kablosuz internet sistemleri üzerinden müzeler, parklar gibi halka açık alanlarda, silah, bomba ve patlayıcı kimyasalları kolayca tespit edebilen ve oldukça düşük maliyetli bir sistem tasarladı.

Sistem, ilk olarak çantalar ya da bavullar içinde herhangi bir şüpheli nesne olup olmadığını belirliyor, daha sonra da bu nesnenin risk seviyesini ölçüyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemin iki ya da üç antenli Wifi cihazlarında kullanılan yöntemin halihazırda kullanılan Wifi ağlarına entegre edilebileceğini belirtti.

Sistem üzerinde yapılan deneylerin, söz konusu yöntemin tehlikeli nesneler üzerinde yüzde 99, metal nesneler üzerinde yüzde 98, sıvı nesneler üzerinde de yüzde 95 oranında doğruluk payına sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmada, şüpheli nesne tespit sisteminin düşük maliyetli olduğu kadar halka açık alanlarda da kolayca kurulabileceği ifade edildi.

Yöntemle çantaların ya da bavulların elle aranmasına gerek kalmayacağı, böylece insan kaynağı kullanımının azalacağı tahmin ediliyor.
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