Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş iyi niyetle döviz bozduruyor, ancak büyük firmalar piyasada yok /16 Ağustos 2018 08:17

Vatandaş iyi niyetle döviz bozduruyor, ancak büyük firmalar piyasada yok

Döviz kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle düşüşe geçti. Düşüş, Kapalıçarşı ve 'Ayaklı borsa' olarak bilinen Tahtakale'yi hareketlendirdi. Esnaf Reşat Yılmaz, "Vatandaş iyi niyetle döviz bozduruyor, ancak büyük firmalar piyasada yok" dedi.

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Döviz kurlarında yaşanan artış ve Erdoğan'ın çağrısı sonrası çok sayıda vatandaş, yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurdu. Tahtakale esnafı Reşat Yılmaz "Merkez Bankası'nın dünkü kararı gerçekten piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Piyasalar devamını bekliyor" dedi.
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Henüz tehlike geçmiş değil. Vatandaşlar iyi niyetle yastık altı altınlarını bozdurmaya başladı. Ancak henüz bozdurma konusunda büyük firmaları göremedik piyasada. Eğer büyük firmalarda olaya dahil olursa TL biraz daha güçlenir."
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