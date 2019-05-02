Samanyolu Haber /Dünya / Japonya’nın yeni imparatoru tahta çıktı /02 Mayıs 2019 19:55

Japonya’nın yeni imparatoru tahta çıktı

Babası İmparator Akihito’nun 30 yıl boyunca oturduğu tahttan feragat etmesinin ardından Naruhito, düzenlenen törenle Japonya’nın yeni imparatoru olarak Krizantem Tahtı’nın yeni sahibi oldu.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Başkent Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda yapılan törende, 59 yaşındaki yeni imparatora iktidarının sembolleri olarak bir kılıç, bir devlet mührü ve kişisel imparatorluk mührü verildi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğan ve sadece anne-babası tarafından yetiştirilen ilk imparator olan Naruhito anne ve babasına çabalarından ötürü teşekkür ettikten sonra kendisine bıraktığı sorumlulukların farkında olarak tevazu ile tahta çıktığını ifade etti.

‘Güzel uyum’ dönemi başladı

Kamuya açık törenler ise, devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ve geçit törenleriyle birlikte 22 Ekim tarihinde yapılacak. 85 yaşındaki eski imparator Akihito’nun tahttan inmesiyle Japonya’da ‘Heisei’ (barışı sağlama) döneminin sona erdiği ve yeni imparator Naruhito ile birlikte ‘Reiwa’ (güzel uyum) döneminin başladığı kabul ediliyor.

Ülkede takvimler de bu dönemlere uygun olarak düzenleniyor. Örneğin 2019 yılı, Japonya’da Akihito’nun dönemine ve tahtta kaldığı süreye atıfla, ‘Heisei 30’ olarak adlandırılıyor.
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