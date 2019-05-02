Japonya’nın yeni imparatoru tahta çıktı

DW Türkçe’nin haberine göre, Başkent Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda yapılan törende, 59 yaşındaki yeni imparatora iktidarının sembolleri olarak bir kılıç, bir devlet mührü ve kişisel imparatorluk mührü verildi.







İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğan ve sadece anne-babası tarafından yetiştirilen ilk imparator olan Naruhito anne ve babasına çabalarından ötürü teşekkür ettikten sonra kendisine bıraktığı sorumlulukların farkında olarak tevazu ile tahta çıktığını ifade etti.





‘Güzel uyum’ dönemi başladı





Kamuya açık törenler ise, devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ve geçit törenleriyle birlikte 22 Ekim tarihinde yapılacak. 85 yaşındaki eski imparator Akihito’nun tahttan inmesiyle Japonya’da ‘Heisei’ (barışı sağlama) döneminin sona erdiği ve yeni imparator Naruhito ile birlikte ‘Reiwa’ (güzel uyum) döneminin başladığı kabul ediliyor.





Ülkede takvimler de bu dönemlere uygun olarak düzenleniyor. Örneğin 2019 yılı, Japonya’da Akihito’nun dönemine ve tahtta kaldığı süreye atıfla, ‘Heisei 30’ olarak adlandırılıyor.