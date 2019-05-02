Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li belediyede dikkat çeken ayrıntı /02 Mayıs 2019 19:43

MHP'li belediyede dikkat çeken ayrıntı

31 Mart yerel seçiminde AKP’nin kaybettiği belediyelerin tabelalarına T.C. ibaresi geri gelirken, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tabela ve logosunda T.C. ibaresinin olmaması dikkat çekti.

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Çözüm süreci sırasında kamu kurumlarının tabelalarından kaldırılan ve muhalefetin iktidara yönelik eleştirilerinde önemli bir yer tutan T.C. ibaresi, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin kaybettiği yerlerdeki belediyelerin tabelalarına geri gelirken, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi tabela ve logosunda TC ibaresinin yer almaması dikkat çekti.

31 Mart’ta Manisa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Cumhur İttifakının adayı olarak girmişti. 2009’dan beri MHP’li Cengiz Ergün’ün yönettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yeni hizmet binasına geçmişti. Ancak yeni hizmet binasındaki tabelada da TC ibaresi yer almadı.
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