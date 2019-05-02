MHP'li belediyede dikkat çeken ayrıntı

Çözüm süreci sırasında kamu kurumlarının tabelalarından kaldırılan ve muhalefetin iktidara yönelik eleştirilerinde önemli bir yer tutan T.C. ibaresi, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin kaybettiği yerlerdeki belediyelerin tabelalarına geri gelirken, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi tabela ve logosunda TC ibaresinin yer almaması dikkat çekti.







31 Mart’ta Manisa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Cumhur İttifakının adayı olarak girmişti. 2009’dan beri MHP’li Cengiz Ergün’ün yönettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yeni hizmet binasına geçmişti. Ancak yeni hizmet binasındaki tabelada da TC ibaresi yer almadı.