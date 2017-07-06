Samanyolu Haber /Dünya / Japon nüfusu gittikçe eriyor, son 50 yılın en düşük seviyesindeler /06 Temmuz 2017 09:52

Japon nüfusu gittikçe eriyor, son 50 yılın en düşük seviyesindeler

Japonya'da nüfus 2016 yılında önceki yıla göre 308 bin 84 kişi azaldı. Toplam nüfus son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Japon nüfusu gittikçe eriyor, son 50 yılın en düşük seviyesindeler

Japon haber ajansı Kyodo'nun İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede nüfus artış oranı, ayrıntılı yıllık sayımların yapılmaya başlandığı 1968 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Resmi rakamlara göre, ülkede yerleşik yabancı vatandaşlar dışında kalan nüfus 1 Ocak 2017 itibarıyla bir önceki yıla göre 308 bin 84 kişi azaldı.
Doğum sayısı 1 milyonun altında kalırken, ölüm sayısı 1 milyon 300 bini aştı.

Öte yandan doğum sayılarının azlığı nüfusun yaşlanma eğiliminin artarak sürmesine sebep oldu. Emeklilik yaşındaki, 65 yaş üstü bireyler nüfusun yüzde 27,17'sini oluştururken, 14 yaş altındaki çocuk nüfusu yüzde 12,69'da kaldı.

Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor. Doğum oranlarının 1970'lerden bu yana gerilediği ülkede, bu oranın nüfusun korunması için yüzde 2,07 olması gerektiği hesaplanıyor.

Başbakan Şinzo Abe önderliğindeki hükümet, gelecek 50 yılda nüfustaki azalmayı kontrol altına alarak ülke nüfusunu 100 milyonun üzerinde tutmayı hedefliyor.
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