Samanyolu Haber /Ekonomi / Volvo dizelden sonra benzinli araçları da üretmeyecek... /06 Temmuz 2017 09:46

Volvo dizelden sonra benzinli araçları da üretmeyecek...

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, sadece içten yanmalı motorla çalışan otomobil üretimine 2019 yılında son vereceğini açıkladı. Yeni modellerinin tamamen ya elektrik motorlu ya da hibrit modellerden oluşacağı bildirildi.

Volvo dizelden sonra benzinli araçları da üretmeyecek...

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, içten yanmalı motorla çalışan otomobil üretimine 2019 yılında son veriyor. Firma 2019'dan itibaren ya tam elektrikli ya da hibrit motorlar üretecek.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson çarşamba günü Göteborg'da yaptığı açıklamada "2019'dan sonra piyasaya sürülecek tüm araçlar elektrikli motora sahip olacak" şeklinde konuştu. Samuelsson İsveç'in bu sayede sadece içten yanmalı motorla çalışan otomobillere adım adım veda etmesini planladıklarını kaydetti.
Firma ayrıca, 2019 ve 2021 yılları arasında tamamen elektrikle çalışan 5 yeni model ile 2 yeni hibrit model piyasaya sürecek.
Volvo 2025 yılına kadar toplam 1 milyon adet elektrikli araç satmayı planlıyor. Volvo CEO'su Hakan Samuelsson söz konusu otomobillerin fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

Volvo geçen yıl dünya çapında 534 binin üzerinde otomobil sattı. Bunlar arasında dizel yakıtla çalışan araçlar ise yüksek bir oran teşkil ediyor.
Dizele veda önceden açıklanmıştı

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson geçen mayısta dizelle çalışan motorların geliştirilmesi için finansman ayırmayacaklarını açıklamıştı. Samuelsson, Frankfurter Allgemeinen Zeitung'a verdiği demeçte, "Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda yeni jenerasyon dizel motorları geliştirmeyi planlamıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Diğer otomobil üreticileri ise henüz içten yanmalı motorlara veda etmeyi planlamıyor olsa da dizelle çalışan araçlar eleştiri oklarının hedefinde. Bazı araçların egzoz emisyon değerlerinin manipüle edilmesiyle ilgili skandalın ve eski dizel modellerin trafiğe çıkışının engellenmesi tartışmalarının ardından, dizel motorlar hakkında tüketicinin gözünde büyük bir belirsizlik oluşmuş durumda.
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