61 yaşındaki esnaf cezaevinde vefat etti

Elbistan’ın Sesi isimli gazetenin haberine göre, tutuklu esnaf Kamil Ü. Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde hayatını kaybetti. 61 yaşındaki tutuklu esnaf kötü cezaevi şartlarında vefat etti.





Aşırı kalabalık tutulan cezaevlerinde sıcak ve nem özellikle yaşlı tutukluları olumsuz etkiliyor. 14 Ağustos'tan beri, suçu sadece talebeye burs vermek olarak gösterilerek cezaevinde tutulan 61 yaşındaki Kamil Ü. görüş günü hayatını kaybetti.





Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kamil Ü.'nün naaşı önce Elbistan Devlet Hastanesi'ne ardından da Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.









