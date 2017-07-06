Samanyolu Haber /Gündem / 61 yaşındaki esnaf cezaevinde vefat etti /06 Temmuz 2017 11:03

61 yaşındaki esnaf cezaevinde vefat etti

15 Temmuz’dan sonra haksız tutuklamalar nedeniyle aylardır hapis yatan cezaevi mağdurlarından biri daha vefat etti

SHABER3.COM

Elbistan’ın Sesi isimli gazetenin haberine göre, tutuklu esnaf Kamil Ü. Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde hayatını kaybetti.  61 yaşındaki  tutuklu esnaf kötü cezaevi şartlarında vefat etti.

Aşırı kalabalık tutulan cezaevlerinde sıcak ve nem özellikle yaşlı tutukluları olumsuz etkiliyor. 14 Ağustos'tan beri, suçu sadece talebeye burs vermek olarak gösterilerek cezaevinde tutulan 61 yaşındaki Kamil Ü. görüş günü hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kamil Ü.'nün naaşı önce Elbistan Devlet Hastanesi'ne ardından da Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


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