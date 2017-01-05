Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler /05 Ocak 2017 16:40

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

İzmir’de adliyeye bombalı araçla saldırı düzenlendi.Patlamanın sonrasında çatışma yaşanıyor

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

İzmir’de Bayraklı’da bulunan adliyenin hakim ve savcıların kullandığı giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışma sırasında saldırıyı düzenleyen 3 teröristten 2’si öldürüldü. Kaçan 1 teröristin aranmasına devam edildiği açıklandı. Öldürülen teröristlerin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmıyor.
Bomba imha ekipleri teröristlerin üzerinde bulunması muhtemel bomba düzeneklerine yönelik inceleme yapıyor. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası geçici yayın yasağı getirildi.

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