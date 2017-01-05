İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

İzmir’de Bayraklı’da bulunan adliyenin hakim ve savcıların kullandığı giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışma sırasında saldırıyı düzenleyen 3 teröristten 2’si öldürüldü. Kaçan 1 teröristin aranmasına devam edildiği açıklandı. Öldürülen teröristlerin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmıyor.Bomba imha ekipleri teröristlerin üzerinde bulunması muhtemel bomba düzeneklerine yönelik inceleme yapıyor. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası geçici yayın yasağı getirildi.