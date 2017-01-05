Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer Konya'da 3 gün önce doğum yapan kadını gözaltına aldırdı /05 Ocak 2017 16:37

Bu sefer Konya'da 3 gün önce doğum yapan kadını gözaltına aldırdı

Hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlara yönelik zulüm bitmiyor.

SHABER3.COM

Şanlıurfa'da sezaryenle henüz yeni doğum yapan öğretmeni doktor raporuna rağmen gözaltına aldırarak Aksaray'a getirten, gözaltındaki kadına ve avukatına ağır hakaretler yağdıran Aksaray Savcısı Ayhan Demir bu sefer de Konya'da yine 3 gün önce sezaryenle ikiz doğumu yapan başka bir kadını gözaltına aldırarak Aksaray'a getirtti.

Hizmet hareketine yönelik soykırıma varan işkenceler sürerken Aksaray ve çevresinde 500 kişiyi tutuklatan Savcı Ayhan Demir şehirde hizmet hareketine yakın kolejlerde görev yapan bütün öğretmenler hakkında gözaltı kararı verdi.

KONYA'DA DA GÖZALTINA ALDIRDI

Şanlıurfa'da yeni doğum yapan kadın öğretmeni seyahat yapamaz raporuna rağmen küvezdeki bebeğinden ayırarak Aksaray'a getirten ve burada nezarette tutan Savcı Demir şimdi de Konya'da 3 gün önce sezaryenle ikiz bebek dünyaya getiren M.K isimli kadını gözaltına aldırarak aynı yöntemle Aksaray'a getirtti. 

Aksaray'da sorguya alınan ve 'kocan gelsin' şeklinde tehdit edilerek zorla alıkonulan kadının yarasının mikrop kaptığı ve tedavisinin uygun şekilde yapılamadığı belirtiliyor. 

İkiz bebekleri Konya'da akrabalarının yanında kalan ve kendisi Aksaray'da gözaltında tutulan genç kadınla ilgili tüm duyarlı siyasetçi ve kadın dayanışma dernekleri göreve çağrılıyor.

Aksaray Savcısı Ayhan Demir (Kaynak / Twitter)

<< Önceki Haber Bu sefer Konya'da 3 gün önce doğum yapan kadını gözaltına... Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Çatışma anının en net görüntüsü ortaya çıktı

Çatışma anının en net görüntüsü ortaya çıktı

İETT şoförünün engelli yolcuya söylediği sözlere tepki yağıyor!

İETT şoförünün engelli yolcuya söylediği sözlere tepki yağıyor!

Kahraman polis Fethi Sekin teröristlerin üzerine koşup son mermisine kadar çatışmış

Kahraman polis Fethi Sekin teröristlerin üzerine koşup son mermisine kadar çatışmış

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:07