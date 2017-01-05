Bu sefer Konya'da 3 gün önce doğum yapan kadını gözaltına aldırdı

Şanlıurfa'da sezaryenle henüz yeni doğum yapan öğretmeni doktor raporuna rağmen gözaltına aldırarak Aksaray'a getirten, gözaltındaki kadına ve avukatına ağır hakaretler yağdıran Aksaray Savcısı Ayhan Demir bu sefer de Konya'da yine 3 gün önce sezaryenle ikiz doğumu yapan başka bir kadını gözaltına aldırarak Aksaray'a getirtti.





Hizmet hareketine yönelik soykırıma varan işkenceler sürerken Aksaray ve çevresinde 500 kişiyi tutuklatan Savcı Ayhan Demir şehirde hizmet hareketine yakın kolejlerde görev yapan bütün öğretmenler hakkında gözaltı kararı verdi.





KONYA'DA DA GÖZALTINA ALDIRDI





Şanlıurfa'da yeni doğum yapan kadın öğretmeni seyahat yapamaz raporuna rağmen küvezdeki bebeğinden ayırarak Aksaray'a getirten ve burada nezarette tutan Savcı Demir şimdi de Konya'da 3 gün önce sezaryenle ikiz bebek dünyaya getiren M.K isimli kadını gözaltına aldırarak aynı yöntemle Aksaray'a getirtti.





Aksaray'da sorguya alınan ve 'kocan gelsin' şeklinde tehdit edilerek zorla alıkonulan kadının yarasının mikrop kaptığı ve tedavisinin uygun şekilde yapılamadığı belirtiliyor.









Aksaray Savcısı Ayhan Demir (Kaynak / Twitter)





İkiz bebekleri Konya'da akrabalarının yanında kalan ve kendisi Aksaray'da gözaltında tutulan genç kadınla ilgili tüm duyarlı siyasetçi ve kadın dayanışma dernekleri göreve çağrılıyor.