Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve avroda tarihi zirve /05 Ocak 2017 17:15

Dolar ve avroda tarihi zirve

Başkanlık sistemini öngören yeni anayasa tartışmaları ve OHAL'in uzatılmasıyla birlikte piyasalarda kesintisiz tırmanışla 14 yılın zirvesine tırmanan dolar 3.6401'e yükseldi. Avro ise 3.8107 ile zirveye tırmandı.

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Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak gelişmekte olan ülke birimlerinden "negatif ayrışan" lira, küresel kâr satışlarında elde ettiği kazancı koruyamayınca, dolar 3.6401 ve avro 3.8107 ile yeni tarihi zirveye tırmandı.. 

Küresel kâr satışları nedeniyle günün ilk işlemlerinde 3.56’nın altını da test eden dolar, daha sonra hızlı bir tempoyla yükselerek 3.6401 liraya kadar çıktıktan sonra, 3.63 - 3.64 lira aralığında hareket etmeye başladı. 

Dolardaki bu hızlı tırmanış nedeniyle liranın yarım günlük kaybı yüzde 1.0'i geçerken, diğer gelişmekte olan ülke para birimleri yüzde 0.5 dolayında kazançlı durumlarını korudular. 
Doların yanında avro da hızla tırmanarak 3.8107 liraya kadar çıkıp yeni tarihi zirveyi test ettikten sonra, 3.80 - 3.81 lira aralığına çekildi.
 
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