Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'ın damadı 2 bakan ve Erdoğan'ın doktorunun adını verdi /11 Haziran 2017 09:42

Arınç'ın damadı 2 bakan ve Erdoğan'ın doktorunun adını verdi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan ve 3 gün sonra serbest bırakılan damadı Ekrem Yeter’in sorgusunda, Çalışma Bakanı Mehmet Müeezinoğlu, Gıda Bakanı Faruk Çelik, AKP Milletvekili Necdet Ünüvar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoru Cevdet Erdöl’ün adını verdiği ortaya çıktı.

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Damat Ekrem Yeter, sorgusunda 2 bakan ile doktorun adını verdi

Yeter sorgusunda Hizmet Hareketi'yle bağlantısı olan derneğin başkanlığını yapmasıyla ilgili “USAF'ın başkanlığına ne zaman ve nasıl seçildiniz?'' sorusuna şu cevabı verdi:
“Bu örgütün adı Uluslararası Sağlık Federasyonu'dur. Ben Sağlık Derneği'nin üyesi idim. Yönetimdeki üyeler tarafından bana böyle bir teklif geldi ve bu teklifi kayınpederim ile paylaştım. O da bana böyle bir şeyin iyi olabileceğini hükümetin ve Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu hizmetleri destekleyici bir sivil toplum örgütünün başında bulunmanın faydalı olacağını söyledi ve ben de bu şekilde kabul ettim. O dönemde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile birlikte sağlık alanında çok güzel faaliyetlerimiz oldu.”

İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

“Faaliyetlerimize, sağlık işlerinden sorumlu Cevdet Erdöl, eski müsteşarlardan Necdet Ünüvar, Mehmet Müezzinoğlu, Faruk Çelik gibi üst düzey hükümet yetkililerimiz katılmış, desteklemiş ve alkışlamıştır. Yine 17-25 Aralık'tan sonra hükümetimiz ile ters düşülmeye başlanınca yine kayınpederim ile istişare ederek dernekten uzak durmuşumdur.”
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